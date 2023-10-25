Новый сквер в Октябрьском районе украсят коровами и молочными пакетами

Posted 25 октября, 08:44
Published 25 октября, 08:44
Modified 25 октября, 08:46
Updated 25 октября, 08:46
Одной из идей, предложенных дизайнерами, является весьма нестандартное оформление информационных павильонов. На площадке разместят арт-объекты в виде разноцветных коров. Также появятся бетонные полусферы в виде молочных капель и известного всем тетрапака.
Поскольку сквер предлагается назвать в честь Юрия Бугакова, основателя племенного завода «Ирмень», то подобные арт-объекты хорошо отражают чувство юмора дизайнеров. Как к этому отнесутся новосибирцы, пока неизвестно.
Также в сквере площадью 3,69 гектара появятся спортивные и детские площадки, скейт-зона и даже кинотеатр под открытым небом.