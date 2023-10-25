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Posted 25 октября, 08:44

Published 25 октября, 08:44

Modified 25 октября, 08:46

Updated 25 октября, 08:46

Дизайнеры предлагают установить в парке коров

Новый сквер в Октябрьском районе украсят коровами и молочными пакетами

25 октября 2023, 08:44
Фото: green.novo-sibirsk.ru
Дизайнеры предлагают установить в парке коров

Новый сквер в Новосибирске планируют украсить коровами и молочным тетрапаком

В Октябрьском районе Новосибирска планируется создать новый сквер. Соответствующий дизайн-проект уже выставлен на обсуждение.

Одной из идей, предложенных дизайнерами, является весьма нестандартное оформление информационных павильонов. На площадке разместят арт-объекты в виде разноцветных коров. Также появятся бетонные полусферы в виде молочных капель и известного всем тетрапака.

Поскольку сквер предлагается назвать в честь Юрия Бугакова, основателя племенного завода «Ирмень», то подобные арт-объекты хорошо отражают чувство юмора дизайнеров. Как к этому отнесутся новосибирцы, пока неизвестно.

Также в сквере площадью 3,69 гектара появятся спортивные и детские площадки, скейт-зона и даже кинотеатр под открытым небом.

Новосибирцев зовут на обсуждение нового сквера в Октябрьском районе
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#Новосибирск#Благоустройство#Проект#Сквер#Александр Ляхов
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