atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 01:59

Published 25 октября, 01:59

Modified 25 октября, 01:59

Updated 25 октября, 01:59

Знакомый блогера считает, что тот заигрался

«Он не думал о последствиях»: знакомый треш-блогера из Новосибирска рассказал о нем

25 октября 2023, 01:59
Фото: Telegram-канал Богдана Киселева
Знакомый блогера считает, что тот заигрался

Знакомые треш-блогера из Новосибирска рассказали, что он не думал о последствиях

Треш-блогер Богдан Киселев стал известен на весь Новосибирск после скандального видео со стрельбой на Октябрьском мосту. Теперь юноше грозит серьезный срок за хулиганство. Знакомый Богдана на правах анонимности согласился рассказать Atas.Info о том, что могло повлиять на поведение парня.

По словам знакомого, Богдан Киселев раньше интересовался совсем другими вещами. Новосибирец занимался спортом и даже принимал участие в соревнованиях.

«Со школы играл в футбол. Правда, игрок очень посредственный. В детстве не был каким-то замкнутым или закрытым, но и хулиганских поступков не припоминаю», — рассказал приятель Богдана Киселева корреспонденту Atas.Info.
Так блогер и его друзья общаются с сотрудниками полиции
Видео: Telegram-канал Богдана Киселева
«Еду в отделение»: новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в ИВС
Узнать подробнее

Однако у юноши могли быть достаточно сложные отношения с родителями, поскольку они, думает приятель, фактически «покупали» его внимание и любовь. С какого-то момента будущий треш-блогер стал едва ли не мажором. Уже в 18 лет парню подарили машину.

По мнению собеседника, скандальные видео тоже могли быть попыткой достучаться до близких. В какой-то момент молодой новосибирец «заигрался».

«Все проблемы идут из детства. Его никто никак не угнетает и он других тоже. Не догадываюсь, что могло повлиять на его поведение и почему он такие видео делал. Но знаю, что сам он не представлял себе всех последствий и не верил, что подобное может произойти. А так он хороший и отзывчивый человек», — заявил знакомый блогера.
Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу
Узнать подробнее

Инцидент со стрельбой на Октябрьском мосту произошел 18 октября. Видео с пистолетной стрельбой из машины Богдан Киселев опубликовал в социальных сетях. В результате треш-контентом сначала заинтересовались в ГИБДД, а потом на это обратили внимание следователи.

Блогеру грозит более семи лет за хулиганство с применением оружия и штраф за непристегнутый ремень. Сейчас Богдан Киселев находится под домашним арестом до 20 декабря.

Довыпендривался: скандальный блогер из Новосибирска может сесть в тюрьму
Узнать подробнее
Читайте также:
А почему именно ухо? Новосибирский блогер пригвоздил себя к дереву у оперного театра
#Видео#Новосибирск#Блогер#Стрельба#Александр Ляхов#Хулиганство
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27