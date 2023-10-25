«Он не думал о последствиях»: знакомый треш-блогера из Новосибирска рассказал о нем

Posted 25 октября, 01:59
Published 25 октября, 01:59
Modified 25 октября, 01:59
Updated 25 октября, 01:59
По словам знакомого, Богдан Киселев раньше интересовался совсем другими вещами. Новосибирец занимался спортом и даже принимал участие в соревнованиях.
«Со школы играл в футбол. Правда, игрок очень посредственный. В детстве не был каким-то замкнутым или закрытым, но и хулиганских поступков не припоминаю», — рассказал приятель Богдана Киселева корреспонденту Atas.Info.
Однако у юноши могли быть достаточно сложные отношения с родителями, поскольку они, думает приятель, фактически «покупали» его внимание и любовь. С какого-то момента будущий треш-блогер стал едва ли не мажором. Уже в 18 лет парню подарили машину.
По мнению собеседника, скандальные видео тоже могли быть попыткой достучаться до близких. В какой-то момент молодой новосибирец «заигрался».
«Все проблемы идут из детства. Его никто никак не угнетает и он других тоже. Не догадываюсь, что могло повлиять на его поведение и почему он такие видео делал. Но знаю, что сам он не представлял себе всех последствий и не верил, что подобное может произойти. А так он хороший и отзывчивый человек», — заявил знакомый блогера.
Инцидент со стрельбой на Октябрьском мосту произошел 18 октября. Видео с пистолетной стрельбой из машины Богдан Киселев опубликовал в социальных сетях. В результате треш-контентом сначала заинтересовались в ГИБДД, а потом на это обратили внимание следователи.
Блогеру грозит более семи лет за хулиганство с применением оружия и штраф за непристегнутый ремень. Сейчас Богдан Киселев находится под домашним арестом до 20 декабря.