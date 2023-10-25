Пала не только «Мадина»: какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году?

Posted 25 октября, 04:25
Published 25 октября, 04:25
Modified 25 октября, 04:27
Updated 25 октября, 04:27
15 октября свои двери закрыло культовое кафе уйгурской кухни «Мадина». Оно находилось на Вокзальной магистрали возле ЦУМа. Заведение работало с начала 90-х. Но уже 19 октября оно пошло под снос.
На месте кафе в 1989 году была уличная палатка с фруктами. Ее владелец Тохтаали Тохтиев решил расширить бизнес и открыл собственное кафе, где в течение 30 лет подавали легендарные манты. Позже в меню добавились другие традиционные блюда уйгурской кухни. Заведение было настолько популярно, что в него заглядывали известные личности, даже экс-губернатор Василий Юрченко заходил в «Мадину» за пловом.
В 2023 году площадку у ЦУМа выкупила томская компания, и павильон пришлось снести. Однако собственники планируют возродить легендарное заведение на новом месте.
Известная американская сеть бургерных Carl`s Jr впервые появилось в Новосибирске по франшизе в 2016 году. Открыла заведение компания «Перспектива Сибирь». Павильон для заведения разметили прямо на входе в Первомайский сквер — локация была удачна тем, что отведать фаст-фуд можно было в самом центре города, а панорамные окна позволяли наблюдать за движением в сквере во время ланча.
Весной 2023 года стало известно о предстоящем сносе заведения. Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском о сносе кафе. Суд постановил отправить павильон под снос. 3 августа бургерную полностью сровняли с землей.
Снос в муниципалитете обосновали грандиозными планами по реконструкции Первомайского сквера. Закрыли его для посещения еще в начале июня, исключив локацию из списка мест, где можно было отметить День города. Завершить ремонт планировали к концу лета, однако работа затянулисиь. Мэр Анатолий Локоть заявил, что сквер сдадут к 30 сентября, но и этот срок отодвинули — на 15 октября, а после — на 31 октября. Незадолго до этой даты стало известно, что реконструкция и вовсе переносится на 2024 год.
Владелец франшизы Carl`s Jr при этом не рассказал, будет ли открыто заведение в Новосибирске на новом месте.
Небольшое здание также находилось в Первомайском сквере. В здании в разно время располагались такие заведения как кофейня Primetime, кафе Seabass и New York Pizza. С начала 2022 года здесь расположился ресторан Sabai bar.
Арендатором участка стало ООО «Компания Центр» Максима Семенова, которому также принадлежат ООО «Брокеридж Технолоджи», ООО «Просперита» и ООО «Авангард».
Снос здания также связан с договором аренды и реконструкцией Первомайского сквера. Кафе демонтировали после решения арбитражного суда. Отметим, что сам Sabai bar продолжил работать в Тихом центре.
Историческое здание под корень снесли в апреле 2023 года. Точный год постройки не известен. С 1927 по 1930 год в нем жил ученый, основоположник отечественной космонавтики Юрий Кондратюк. Именно здесь он написал свою первую книгу «Завоевание межпланетных пространств», в которой рассчитал траекторию полета к Луне. Именно их после использовали в NASA для полета Нила Армстронга. Кстати, космонавт посетил дом Кондратьюка в 1970-х годах.
Здание на улице Советской, 24 начали сносить незадолго до Дня космонавтики, с 1 апреля. Как пояснили в мэрии, конструкцию необходимо сравнять с землей. Реставрировать дом невозможно. Администрация затеялась полную перестройку здания.
По проекту, работы займут около двух лет. Их стоимость оценивается в 191 млн рублей. Из них 135 млн выделены из федерального бюджета.
Пустое здание неподалеку от станции метро «Октябрьская» на улице Кирова, 44 завершили к началу октября. Конструкция была незаконной, хотя в ней ранее планировали разместить кафе.
В планах мэрии: полностью расчистить участок и благоустроить его. Здесь появится ровный газон, о дальнейших работах ничего неизвестно.
Снос здания произвели после решения арбитражного суда. Ответственность за демонтаж он возложил на ООО «Веста». Однако ответчик не подписал решение суда добровольно. Конструкцию снесли за счет средств городского бюджета.
В июне с улицы Пушкина в Новосибирске исчезли все дома. Это были частные дома. Всего шесть штук. Как рассказали местные жители, их участки выкупили. Кто это сделал — неизвестно.
Как сообщил новосибирский депутат Сергей Бондаренко, точных причин сноса не знают и народные избранники. Это было сделано втайне. Новым объектам могут присвоить другой адрес.
Отметим, что ранее стало известно о сносе 16 домов на Расточке. Основная масса домов микрорайона Расточка в Кировском районе Новосибирска будет обновлена в рамках региональной программы капремонта.
Также 25 октября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о сносе нелегального Park Cafe в Первомайском сквере. Конкретной даты пока не определено, однако прокуратура требует завершить снос до конца текущего года. Терешкова не уточнила, каким образом будет использована эта территория после сноса самостроя.