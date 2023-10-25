Пала не только «Мадина»: какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году?

Снос в муниципалитете обосновали грандиозными планами по реконструкции Первомайского сквера. Закрыли его для посещения еще в начале июня, исключив локацию из списка мест, где можно было отметить День города. Завершить ремонт планировали к концу лета, однако работа затянулисиь. Мэр Анатолий Локоть заявил, что сквер сдадут к 30 сентября, но и этот срок отодвинули — на 15 октября, а после — на 31 октября. Незадолго до этой даты стало известно, что реконструкция и вовсе переносится на 2024 год.