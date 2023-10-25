Перечень оказываемых по ОМС медицинских услуг будет расширен в 2024 году

Так, страховая выплата медицинскому учреждению за прием каждого пациента по ОМС возрастет на 14% — с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Повысится и стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре, после индексации она будет достигать 102,1 тысячи рублей в 2024 году, 110,6 тысячи рублей — в 2025 году и 119,8 тысячи рублей — в 2026 году.