Перечень оказываемых по ОМС медицинских услуг будет расширен в 2024 году

Posted 25 октября, 08:37
Published 25 октября, 08:37
Modified 25 октября, 08:37
Updated 25 октября, 08:37
В рамках программы госгарантий на 2024 год и плановые 2025–2026 годы государство намерено увеличить финансирование отрасли здравоохранения, а следом расширится и перечень медицинских услуг, пишут newizv.ru.
Так, страховая выплата медицинскому учреждению за прием каждого пациента по ОМС возрастет на 14% — с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Повысится и стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре, после индексации она будет достигать 102,1 тысячи рублей в 2024 году, 110,6 тысячи рублей — в 2025 году и 119,8 тысячи рублей — в 2026 году.
По онкологии, приоритетному профилю, объем оказываемых услуг в условиях круглосуточного стационара увеличится на 8,7%, в дневном — на 7,7%. Объем медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению планируют увеличить на 2,6%. Согласно новым условиям, семьи, страдающие бесплодием, в следующем году смогут бесплатно пройти как минимум 78 тысяч циклов ЭКО.
Субъекты России получат возможность самостоятельно устанавливать порядок проведения исследований при помощи ПЭТ/КТ для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях и проведения скрининга на вирусный гепатит С. Средняя стоимость лечения гепатита С в дневном стационаре впервые будет зафиксирована на федеральном уровне — 143,8 тысячи рублей на застрахованное лицо в 2024 году и 158,3 тысячи рублей — в 2026 году.
По программе государственных гарантий в 2024 году в поликлиниках начнут работать кабинеты медико-психологического консультирования. Клинические психологи будут принимать граждан амбулаторно, по ОМС.
Важной частью программы государственных гарантий выступает первичная медико-санитарная помощь, поэтому ее финансирование также возросло. Теперь объем профилактических мер, таких как диспансеризация и плановые медосмотры, увеличится на 17,3%.
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) уточнили, что диспансерное наблюдение показано лицам, которые страдают отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеют высокий риск их развития.
С учетом факторов риска объем диспансеризации детально просчитан для онкологии, сахарного диабета и болезней системы кровообращения. В 2024 году на эти направления выделят 101,5 миллиарда рублей, в 2025 году — 107,8 миллиарда, в 2026 году — 114,1 миллиарда рублей.
В ФОМС уверены, что такие изменения при необходимости позволят проводить дорогостоящие исследования, обеспечивая сохранение качества оказываемой медпомощи при диспансерном наблюдении за пациентами с хроническими заболеваниями.