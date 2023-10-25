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Posted 25 октября, 07:29

Published 25 октября, 07:29

Modified 25 октября, 07:35

Updated 25 октября, 07:35

Продвижение в Ozon: полное руководство по настройке эффективных рекламных кампаний

Продвижение в Ozon: полное руководство по настройке эффективных рекламных кампаний

25 октября 2023, 07:29
Фото: piqsels.com
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В марте 2021 года популярный маркетплейс представил для продавцов абсолютно новый инструмент — продвижение на Озон товаров в поисковой выдаче.

До этого было доступно всего два варианта товарного продвижения на Озон: реклама в карточках товаров и в тематических подборках на главной странице. Но для многих продавцов этих инструментов было недостаточно.

Ведь поиск — один из самых популярных сервисов на Ozon. По статистике маркетплейса, через поиск оформляется 51% всех заказов на площадке. А значит, чем выше товар в поисковой выдаче, тем больше у него шансов на продажу.

С ростом конкуренции на Ozon продавцам становилось всё сложнее удерживать хорошие позиции в поиске только за счёт релевантности и поведенческих факторов. Требовались новые инструменты, позволяющие оперативно влиять на видимость товаров.

Так появилась возможность продвижения в поиске — сервис, который за считанные минуты позволяет поднять нужные товары на верхние строчки выдачи.

Как устроена система продвижения в поиске Ozon

Реклама в поиске Ozon работает по принципу аукциона. Чтобы начать продвижение, продавцу нужно в личном кабинете указать ставку от 0,5 до 50% от цены товара.

Минимальный шаг ставки составляет 0,01%. Это комиссия, которую продавец платит Ozon за каждый заказ, совершённый по рекламной ссылке.

Платформа в режиме реального времени анализирует установленные ставки и показывает товары в порядке убывания ставки.

То есть чем выше ставка у продавца относительно конкурентов в определённой категории товаров, тем выше его позиция в поиске. И наоборот, минимальная ставка опустит товары в самый низ выдачи.

Таким образом, динамично регулируя размер ставки, можно за считанные минуты поднимать или опускать товар на нужные позиции в поиске Ozon.

Это очень гибкий механизм, позволяющий в режиме реального времени влиять на видимость всего ассортимента или нужных позиций.

На сайте https://seller-edu.ozon.ru/how-to-sell-effectively можно ознакомиться со всеми видами рекламы и выбрать подходящий.

Какие возможности даёт продвижение в поиске Ozon

Главным преимуществом нового инструмента является то, что он позволяет продвигать товар сразу в двух ключевых точках платформы:

  • в поиске;
  • тематических подборках на главной странице.

Таким образом, запуская рекламную кампанию в поиске, можно существенно увеличить охват аудитории и дополнительно стимулировать продажи.

Благодаря гибкости настройки ставок, продвижение в поиске позволяет решать различные задачи:

  • оперативно сделать бестселлерами товары, которые плохо продавались, не снижая цену;
  • выводить в ТОП высокомаржинальные товарные позиции;
  • быстро распродавать складские остатки, избегая штрафов за хранение;
  • ускорить продвижение новых товаров, которые пока неизвестны аудитории.

Это особенно актуально для новых продавцов на Ozon, которым нужно быстро набрать популярность в поиске, не дожидаясь накопления истории продаж и отзывов.

Ещё одно важное преимущество в том, что первые результаты от рекламной кампании можно увидеть уже через несколько минут после её запуска. Это позволяет гибко реагировать на изменение спроса и активность конкурентов.

Как грамотно настраивать рекламу для максимальной эффективности

Чтобы добиться отдачи от продвижения в поиске Ozon, нужно правильно подходить к настройке рекламных кампаний. Рассмотрим основные рекомендации:

  • Очень важно тестировать разные размеры ставок для разных товаров и категорий, чтобы найти оптимальный уровень. Ставка должна быть достаточной, чтобы опередить конкурентов, но не завышенной.
  • Нужно постоянно отслеживать изменения ставок у конкурентов в топе выдачи и своевременно корректировать свои ставки. Иначе позиции будут теряться.
  • Важно грамотно анализировать эффективность рекламы с помощью KPI: CTR, конверсия, средний чек, рентабельность и другие показатели. Это позволит оптимизировать бюджет.
  • Можно использовать разные стратегии продвижения: агрессивный захват топа выдачи, удержание позиций, кратковременное продвижение акций и т. д.

И главное — необходимо постоянно экспериментировать со ставками и анализировать данные, чтобы находить самые эффективные способы продвижения для каждого товара.

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