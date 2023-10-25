Продвижение в Ozon: полное руководство по настройке эффективных рекламных кампаний

Posted 25 октября, 07:29
Published 25 октября, 07:29
Modified 25 октября, 07:35
Updated 25 октября, 07:35
До этого было доступно всего два варианта товарного продвижения на Озон: реклама в карточках товаров и в тематических подборках на главной странице. Но для многих продавцов этих инструментов было недостаточно.
Ведь поиск — один из самых популярных сервисов на Ozon. По статистике маркетплейса, через поиск оформляется 51% всех заказов на площадке. А значит, чем выше товар в поисковой выдаче, тем больше у него шансов на продажу.
С ростом конкуренции на Ozon продавцам становилось всё сложнее удерживать хорошие позиции в поиске только за счёт релевантности и поведенческих факторов. Требовались новые инструменты, позволяющие оперативно влиять на видимость товаров.
Так появилась возможность продвижения в поиске — сервис, который за считанные минуты позволяет поднять нужные товары на верхние строчки выдачи.
Как устроена система продвижения в поиске Ozon
Реклама в поиске Ozon работает по принципу аукциона. Чтобы начать продвижение, продавцу нужно в личном кабинете указать ставку от 0,5 до 50% от цены товара.
Минимальный шаг ставки составляет 0,01%. Это комиссия, которую продавец платит Ozon за каждый заказ, совершённый по рекламной ссылке.
Платформа в режиме реального времени анализирует установленные ставки и показывает товары в порядке убывания ставки.
То есть чем выше ставка у продавца относительно конкурентов в определённой категории товаров, тем выше его позиция в поиске. И наоборот, минимальная ставка опустит товары в самый низ выдачи.
Таким образом, динамично регулируя размер ставки, можно за считанные минуты поднимать или опускать товар на нужные позиции в поиске Ozon.
Это очень гибкий механизм, позволяющий в режиме реального времени влиять на видимость всего ассортимента или нужных позиций.
На сайте https://seller-edu.ozon.ru/how-to-sell-effectively можно ознакомиться со всеми видами рекламы и выбрать подходящий.
Какие возможности даёт продвижение в поиске Ozon
Главным преимуществом нового инструмента является то, что он позволяет продвигать товар сразу в двух ключевых точках платформы:
Таким образом, запуская рекламную кампанию в поиске, можно существенно увеличить охват аудитории и дополнительно стимулировать продажи.
Благодаря гибкости настройки ставок, продвижение в поиске позволяет решать различные задачи:
Это особенно актуально для новых продавцов на Ozon, которым нужно быстро набрать популярность в поиске, не дожидаясь накопления истории продаж и отзывов.
Ещё одно важное преимущество в том, что первые результаты от рекламной кампании можно увидеть уже через несколько минут после её запуска. Это позволяет гибко реагировать на изменение спроса и активность конкурентов.
Как грамотно настраивать рекламу для максимальной эффективности
Чтобы добиться отдачи от продвижения в поиске Ozon, нужно правильно подходить к настройке рекламных кампаний. Рассмотрим основные рекомендации:
И главное — необходимо постоянно экспериментировать со ставками и анализировать данные, чтобы находить самые эффективные способы продвижения для каждого товара.