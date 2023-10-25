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Posted 25 октября, 02:06

Published 25 октября, 02:06

Modified 25 октября, 02:46

Updated 25 октября, 02:46

Мужчина погиб в зоне СВО

Погиб под пулями: в Новосибирской области простятся с погибшим на СВО сибиряком

25 октября 2023, 02:06
Фото: Администрация Сузунского района
Мужчина погиб в зоне СВО

С погибшим на СВО бойцом Дмитрием Саликовым простятся в Новосибирской области

В Новосибирской области 26 октября состоится прощание с погибшим на СВО Саликовым Дмитрием, о чем свидетельствуют официальные данные администрации района.

Как уточнили в администрации Сузунского района Новосибирской области, в зоне проведения специальной военной операции погиб Дмитрий Саликов. Подробностей его гибели и жизни — нет.

Известно, что его похороны пройдут 26 октября. Церемония прощания начнется в 10 часов. Митинг запланирован на 14 часов.

Любой желающий простится с Дмитрием может прийти в этот день в Сузунский районный Дом культуры. Напомним, что ранее мы публиковали фото погибших бойцов СВО в октябре.

Опубликованы фото погибших в октябре-2023 бойцов СВО из Новосибирской области
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Погибший#СВО#Эмилия Губарева
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