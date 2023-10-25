Погиб под пулями: в Новосибирской области простятся с погибшим на СВО сибиряком

Posted 25 октября, 02:06
Published 25 октября, 02:06
Modified 25 октября, 02:46
Updated 25 октября, 02:46
Как уточнили в администрации Сузунского района Новосибирской области, в зоне проведения специальной военной операции погиб Дмитрий Саликов. Подробностей его гибели и жизни — нет.
Известно, что его похороны пройдут 26 октября. Церемония прощания начнется в 10 часов. Митинг запланирован на 14 часов.
Любой желающий простится с Дмитрием может прийти в этот день в Сузунский районный Дом культуры. Напомним, что ранее мы публиковали фото погибших бойцов СВО в октябре.