Серная программа «Норникеля» включена в федеральный проект «Чистый воздух»

Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, Норильский комбинат десятилетиями выбрасывал в атмосферу вредные вещества, загрязняя воздух в Арктическом регионе. До недавнего времени на предприятии, основанном еще в 30-е годы, экологический фактор не являлся приоритетом. Но нужно признать, что не существовало и технологий, позволяющих максимально сократить вред экологии. Когда команда «Норникеля» приступила к управлению предприятием, было принято решение об изменении экологической ситуации в положительную сторону. Именно для этого на НМЗ сейчас стартует первая очередь серной программы. «Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — заключил Владимир Потанин.