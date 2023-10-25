Серная программа «Норникеля» включена в федеральный проект «Чистый воздух»

Posted 25 октября, 15:52
Published 25 октября, 15:52
Modified 25 октября, 15:52
Updated 25 октября, 15:52
Его задача — максимально возможное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске, чтобы воздух в городе стал чище.
В пресс-службе «Норникеля» сообщили, что ключевой транспортной артерией продолжавшейся более трех лет стройки стал Северный морской путь. При помощи ледокольной проводки техника и материалы доставлялись на объект. В итоге в городе появилось еще одно предприятие площадью в семь футбольных полей, благодаря чему в Норильске создано около 500 новых рабочих мест.
В ходе реализации проекта «Норникелю» не раз приходилось преодолевать антироссийские санкции — несколько иностранных предприятий заявили об отказе от поставок критически важного оборудования в Российскую Федерацию. Однако при помощи Минпромторга РФ компании удалось найти новых производителей и поставщиков — таким образом, доля техники, поставляемой из дружественных стран, а также оборудования отечественного производства превысила 90%. Об этом пишет kp.ru.
Металлургические заводы Норильска ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 1,8 млн тонн диоксида серы. Флагманский экопроект «Норникеля», входящий в федеральный проект «Чистый воздух», стал его самым масштабным мероприятием. Комплекс на НМЗ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К моменту выхода проекта на технологические показатели будут достигнуты параметры, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации по снижению общего объема выбросов загрязняющих веществ в городе на 20% и более в следующем году. В 2025 году норильские заводы должны снизить выбросы диоксида серы на 45% от уровня базового 2015 года.
Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, Норильский комбинат десятилетиями выбрасывал в атмосферу вредные вещества, загрязняя воздух в Арктическом регионе. До недавнего времени на предприятии, основанном еще в 30-е годы, экологический фактор не являлся приоритетом. Но нужно признать, что не существовало и технологий, позволяющих максимально сократить вред экологии. Когда команда «Норникеля» приступила к управлению предприятием, было принято решение об изменении экологической ситуации в положительную сторону. Именно для этого на НМЗ сейчас стартует первая очередь серной программы. «Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — заключил Владимир Потанин.