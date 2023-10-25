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Posted 25 октября, 11:56

Published 25 октября, 11:56

Modified 25 октября, 11:59

Updated 25 октября, 11:59

Погибшему было 42 года

Сержант из Тогучинского района Олег Ляпич погиб на СВО

25 октября 2023, 11:56
Фото: ВК / МКУК «Черномысенский СКЦ»
Погибшему было 42 года
В Тогучинском районе простились с местным жителем Олегом Ляпичем. Мужчина погиб в зоне СВО.

Житель села Киик Тогучинского района Олег Ляпич был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Служил под Бахмутом наводчиком гаубицы, имел сержантское звание.

«3 октября под Клещеевкой был тяжело ранен наш земляк Ляпич Олег Тимофеевич. Ранение, несовместимое с жизнью. 11 октября его сердце остановилось. Рос и учился у нас в селе, окончил девять классов Черномысенской средней школы», — сообщается в паблике Черномысенского сельского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Олег Ляпич начал военную службу в ноябре 1999 года, будучи призван в армию. Уже в мае 2000 года его командировали в Нажьюртовский район Чеченской республики. Выполнял боевые задания в Аргунском ущелье и в Грозном, был награжден орденом Мужества второй степени, медалью «За службу на Северном Кавказе».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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