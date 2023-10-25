Сержант из Тогучинского района Олег Ляпич погиб на СВО

Posted 25 октября, 11:56
Published 25 октября, 11:56
Modified 25 октября, 11:59
Updated 25 октября, 11:59
Житель села Киик Тогучинского района Олег Ляпич был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Служил под Бахмутом наводчиком гаубицы, имел сержантское звание.
«3 октября под Клещеевкой был тяжело ранен наш земляк Ляпич Олег Тимофеевич. Ранение, несовместимое с жизнью. 11 октября его сердце остановилось. Рос и учился у нас в селе, окончил девять классов Черномысенской средней школы», — сообщается в паблике Черномысенского сельского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Олег Ляпич начал военную службу в ноябре 1999 года, будучи призван в армию. Уже в мае 2000 года его командировали в Нажьюртовский район Чеченской республики. Выполнял боевые задания в Аргунском ущелье и в Грозном, был награжден орденом Мужества второй степени, медалью «За службу на Северном Кавказе».