Сержант из Тогучинского района Олег Ляпич погиб на СВО

Олег Ляпич начал военную службу в ноябре 1999 года, будучи призван в армию. Уже в мае 2000 года его командировали в Нажьюртовский район Чеченской республики. Выполнял боевые задания в Аргунском ущелье и в Грозном, был награжден орденом Мужества второй степени, медалью «За службу на Северном Кавказе».