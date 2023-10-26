Без особых усилий: о 7 трюках в общении с мужчиной рассказала психиатр

По его словам, дружелюбное и теплое приветствие в целом делает человека открытым и уверенным в себе и помогает налаживать хороший контакт. Наконец, седьмой прием — правильное рукопожатие: нужно смотреть собеседнику в глаза и слегка пожимать его руку, заключил специалист.