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Posted Вчера, 09:36

Published Вчера, 09:36

Modified Вчера, 09:38

Updated Вчера, 09:38

Быть привлекательной — просто

Без особых усилий: о 7 трюках в общении с мужчиной рассказала психиатр

26 октября 2023, 09:36
Фото: Midjourney
Быть привлекательной — просто
Важным элементом общения является не только разговор, но и язык тела. Выражение лица, взгляд, жесты, поза и движения могут рассказать о человеке и его намерениях даже больше, чем слова, утверждают специалисты.

Например, доктор Левон Русаков, психиатр, считает, что существует 7 приемов, которые мгновенно создают хорошее впечатление и повышают привлекательность.

Во-первых, правильная осанка автоматически делает человека более уверенным и открытым.

Во-вторых, важно поддерживать зрительный контакт во время разговора с другим человеком. Смотреть собеседнику в глаза — это проявление уважения и сигнал о внимательном слушании.

Еще один метод связан с верхней частью тела — нужно выдвигать грудь вперед и сидеть прямо.

По мнению эксперта, небольшое напряжение в верхней части тела делает человека более радостным и искренним, а прямая осанка помогает правильно дышать, что снижает уровень стресса.

Также важно избегать скрещивания рук на груди, так как эта поза создает впечатление защиты и закрытости, отмечает специалист.

Он рекомендует опустить руки в карманы или просто позволить им свободно свисать.

Не менее значимой является улыбка, особенно в начале встречи. Желательно улыбнуться при приветствии или входе в комнату — это будет сигналом дружелюбного отношения и поможет выглядеть более привлекательно, добавляет доктор.

По его словам, дружелюбное и теплое приветствие в целом делает человека открытым и уверенным в себе и помогает налаживать хороший контакт. Наконец, седьмой прием — правильное рукопожатие: нужно смотреть собеседнику в глаза и слегка пожимать его руку, заключил специалист.

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