Без особых усилий: о 7 трюках в общении с мужчиной рассказала психиатр

Posted Вчера, 09:36
Published Вчера, 09:36
Modified Вчера, 09:38
Updated Вчера, 09:38
Например, доктор Левон Русаков, психиатр, считает, что существует 7 приемов, которые мгновенно создают хорошее впечатление и повышают привлекательность.
Во-первых, правильная осанка автоматически делает человека более уверенным и открытым.
Во-вторых, важно поддерживать зрительный контакт во время разговора с другим человеком. Смотреть собеседнику в глаза — это проявление уважения и сигнал о внимательном слушании.
Еще один метод связан с верхней частью тела — нужно выдвигать грудь вперед и сидеть прямо.
По мнению эксперта, небольшое напряжение в верхней части тела делает человека более радостным и искренним, а прямая осанка помогает правильно дышать, что снижает уровень стресса.
Также важно избегать скрещивания рук на груди, так как эта поза создает впечатление защиты и закрытости, отмечает специалист.
Он рекомендует опустить руки в карманы или просто позволить им свободно свисать.
Не менее значимой является улыбка, особенно в начале встречи. Желательно улыбнуться при приветствии или входе в комнату — это будет сигналом дружелюбного отношения и поможет выглядеть более привлекательно, добавляет доктор.
По его словам, дружелюбное и теплое приветствие в целом делает человека открытым и уверенным в себе и помогает налаживать хороший контакт. Наконец, седьмой прием — правильное рукопожатие: нужно смотреть собеседнику в глаза и слегка пожимать его руку, заключил специалист.