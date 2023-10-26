Бюджетникам повысят зарплаты: поправки Губернатора поддержали в Заксобрании региона

В том числе это касается поправок, не менее трех поправок в год. Осенние поправки направлены на обеспечение завершения года: это обеспечение расчётов за строительные объекты, наш принцип — те подрядчики, которые добросовестно строят с опережением, получают с опережением и финансовые средства. Такие решения, в том числе, в пакете поправок есть. Плюс окончательные расчёты за топливо для вхождения в осенне-зимний период.