Бюджетникам повысят зарплаты: поправки Губернатора поддержали в Заксобрании региона

Posted Вчера, 08:52
Published Вчера, 08:52
Modified Вчера, 08:54
Updated Вчера, 08:54
В ходе сессии Законодательного Собрания региона 26 октября в двух чтениях одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области „Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов“, представленный исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталием Голубенко.
Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в регионе достигнута экономическая и финансовая устойчивость, что позволяет в плановом режиме работать над увеличением социальных расходов, прежде всего ростом заработных плат бюджетников.
«В период пандемии, 2020–2021 годы, мы получили уникальный опыт, стресс-тест, и несмотря на то, что в 2022 и 2023 годах макроэкономическая непредсказуемость еще сохранилась, мы почувствовали уверенность, уверенность в региональной экономике, в наших прогнозах, в наших решениях. И по предложению депутатов, два года подряд, вошли в абсолютно плановый режим работы над бюджетом.
В том числе это касается поправок, не менее трех поправок в год. Осенние поправки направлены на обеспечение завершения года: это обеспечение расчётов за строительные объекты, наш принцип — те подрядчики, которые добросовестно строят с опережением, получают с опережением и финансовые средства. Такие решения, в том числе, в пакете поправок есть. Плюс окончательные расчёты за топливо для вхождения в осенне-зимний период.
И, традиционно, пакет социальных поправок, в связи с уточнением экономических показателей, в основном инфляционных и средней заработной платы по региону. Это самая дорогостоящая поправка, она уже была анонсирована: с 1 октября повышение зарплат неуказным категориям бюджетников на 7,5%.
Само главное, это подтверждение того, что мы работаем в плановом режиме. Какие бы вихри над нами ни витали. Такой же подход к формированию бюджета на следующую трехлетку», — подчеркнул глава региона.
Ранее Губернатор Андрей Травников поручил с 1 октября обеспечить второе в этом году повышение заработной платы работникам бюджетной сферы выше запланированного уровня. С 1 октября зарплаты у бюджетников, которые не попадают под майские указы, должны быть проиндексированы на 7,5%, что выше запланированного ранее уровня. Суммарно индексация зарплат неуказных категорий бюджетников в 2023 году будет больше, чем в 2022 году.
С 1 октября в Новосибирской области вырастут зарплаты бюджетников.