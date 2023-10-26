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Posted Вчера, 06:07

Published Вчера, 06:07

Modified Вчера, 06:09

Updated Вчера, 06:09

По словам дочери, на могиле не было памятника

Дочь погибшего в пансионате «Рэмели» ветерана пожаловалась на состояние могилы отца

26 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI
По словам дочери, на могиле не было памятника

Погибшему в новосибирском пансионате «Рэмели» старику не поставили памятник

С момента гибели 98-летнего ветерана ВОВ Ивана Ларионова в пансионате для престарелых «Рэмели» прошло почти полгода. Однако могила пенсионера находится в ужасном состоянии.

Как рассказала precedent.tv дочь ветерана Нина Кувшинова, памятник на могиле Ивана Ларионова до сих пор не установлен. Все попытки достучаться до предпринимателя, ответственного за установку, оказались безуспешными.

«Услуги оплачены. Но постоянно кормят завтраками. Получается, что его закопали как бездомную собаку», — заявила женщина.
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Однако после обращения за журналистским комментарием представители компании ритуальных услуг сразу же заявили о начале работ после проведенной проверки.

«Мы проверили эту информацию. Из-за ошибки нашего сотрудника не было выполнено мощение тротуарной плиткой, поэтому не устанавливали памятник. Сейчас он изготовлен, поставим до конца недели», — сообщили представители компании.
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98-летний ветеран ВОВ Иван Ларионов скончался в больнице в ночь на 26 июня после сильнейших побоев в пансионате «Рэмели». Инцидентом заинтересовался глава СКР Бастрыкин. Проведенная проверка выявила множество нарушений со стороны администрации, директор пансионата сейчас находится под домашним арестом.

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