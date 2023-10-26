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Posted Вчера, 09:08

Published Вчера, 09:08

Modified Вчера, 11:55

Updated Вчера, 11:55

Снег засыплет Новосибирск в октябре

Холодный фронт надвигается на Новосибирск: когда ляжет снег?

26 октября 2023, 09:08
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Снег засыплет Новосибирск в октябре

В Новосибирске синоптики рассказали, когда может установиться снежный покров

Когда придет зима в Новосибирскую область? Синоптики назвали дату установления снежного покрова в регионе, а МЧС выпустило экстренное предупреждение.

В конце октября в Новосибирске есть вероятность появления снежного покрова. МЧС отправило экстренное предупреждение, которое разослали синоптики на 26 и 27 октября.

В четверг, 26 октября, прогнозируется дождь с мокрым снегом. Приближается холодный фронт, который изменит направление ветра на северо-западное. Скорость порывов ветра в Новосибирске достигнет 20 метров в секунду, а в области — до 23 метров в секунду. Ожидается понижение температур: ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем 27 октября будет 0 градусов.

В результате такой погоды возможно образование гололедицы на дорогах. Для безопасности водителей рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.

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