Холодный фронт надвигается на Новосибирск: когда ляжет снег?

В четверг, 26 октября, прогнозируется дождь с мокрым снегом. Приближается холодный фронт, который изменит направление ветра на северо-западное. Скорость порывов ветра в Новосибирске достигнет 20 метров в секунду, а в области — до 23 метров в секунду. Ожидается понижение температур: ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем 27 октября будет 0 градусов.