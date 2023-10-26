Холодный фронт надвигается на Новосибирск: когда ляжет снег?

Posted Вчера, 09:08
Published Вчера, 09:08
Modified Вчера, 11:55
Updated Вчера, 11:55
В конце октября в Новосибирске есть вероятность появления снежного покрова. МЧС отправило экстренное предупреждение, которое разослали синоптики на 26 и 27 октября.
В четверг, 26 октября, прогнозируется дождь с мокрым снегом. Приближается холодный фронт, который изменит направление ветра на северо-западное. Скорость порывов ветра в Новосибирске достигнет 20 метров в секунду, а в области — до 23 метров в секунду. Ожидается понижение температур: ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а днем 27 октября будет 0 градусов.
В результате такой погоды возможно образование гололедицы на дорогах. Для безопасности водителей рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге.