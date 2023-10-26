Комик Илья Соболев сообщил, что ситуация с «Аэрофлотом» улажена

«Аэрофлот» уточняет, что при бронировании места на ребенка имя отца было указано как конкретного взрослого сопровождающего. Компания ссылается на правила обеспечения авиабезопасности на федеральном уровне. Подчеркивается, что информация о возникшем конфликте выяснилась уже на борту самолета: «Семья Соболевых на регистрации и при повышении класса обслуживания супруги не просила прикрепить ребенка к бронированию матери».