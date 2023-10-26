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Posted Вчера, 07:59

Published Вчера, 07:59

Modified Вчера, 07:59

Updated Вчера, 07:59

Комик Илья Соболев сообщил, что ситуация с «Аэрофлотом» улажена

Комик Илья Соболев сообщил, что ситуация с «Аэрофлотом» улажена

26 октября 2023, 07:59
Фото: 1MI
В компании «Аэрофлот» прокомментировали конфликтную ситуацию со семьей стендап-комика Ильи Соболева.

Авиаперевозчик сообщил, что «детально разобрались» в произошедшем. Компания объясняет, что при регистрации на авиарейс жена шоумена отдельно оформила билет в бизнес-классе для себя. На остальных членов семьи, включая детей, были куплены билеты в экономклассе. Для грудничка заранее заказали детскую люльку, пишет mkset.ru.

«Аэрофлот» уточняет, что при бронировании места на ребенка имя отца было указано как конкретного взрослого сопровождающего. Компания ссылается на правила обеспечения авиабезопасности на федеральном уровне. Подчеркивается, что информация о возникшем конфликте выяснилась уже на борту самолета: «Семья Соболевых на регистрации и при повышении класса обслуживания супруги не просила прикрепить ребенка к бронированию матери».

В «Аэрофлоте» заверяют, что вся коммуникация с семьей шоумена проходила «в вежливой форме». Сам комик после прилета на Мальдивы заявил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована и все произошло из-за некорректного бронирования.

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