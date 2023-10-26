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Posted Вчера, 04:02

Published Вчера, 04:02

Modified Вчера, 04:06

Updated Вчера, 04:06

На площади Ленина установят старую конструкцию

Мэрия Новосибирска отказалась от покупки главной городской елки

26 октября 2023, 04:02
Фото: atas.info
На площади Ленина установят старую конструкцию
К зиме 2023-24 годов закупка новой городской новогодней елки не предусмотрена. Новые гирлянды на улицах города также не появятся

В 2023 году бюджетом Новосибирска закупка новой городской новогодней елки не предусмотрена, сообщили в муниципалитете в ответ на запрос редакции Atas.info. «Планируется установить имеющуюся елку высотой 21 метр. Количество украшений, предполагаемых к размещению на елке, на сегодняшний день не определено», — говорится в сообщении.

Сейчас муниципальные службы проводят ревизию имеющихся гирлянд и другой новогодней иллюминации, предназначенной для украшения улиц. Привлечение бизнес-сообщества к установке новых гирлянд не планируется, сообщили редакции в городском департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Окончательная сумма, которую городские власти потратят на установку главной новогодней елки, организацию новогоднего пространства в Театральном сквере, а также на праздничное оформление и устройство иллюминации на городских улицах, будет определена после завершения конкурсных процедур, добавили в мэрии.

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#Новосибирск#Новый год#Гирлянды#Украшения#Новогодняя елка
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