Мэрия Новосибирска отказалась от покупки главной городской елки

Posted Вчера, 04:02
Published Вчера, 04:02
Modified Вчера, 04:06
Updated Вчера, 04:06
В 2023 году бюджетом Новосибирска закупка новой городской новогодней елки не предусмотрена, сообщили в муниципалитете в ответ на запрос редакции Atas.info. «Планируется установить имеющуюся елку высотой 21 метр. Количество украшений, предполагаемых к размещению на елке, на сегодняшний день не определено», — говорится в сообщении.
Сейчас муниципальные службы проводят ревизию имеющихся гирлянд и другой новогодней иллюминации, предназначенной для украшения улиц. Привлечение бизнес-сообщества к установке новых гирлянд не планируется, сообщили редакции в городском департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.
Окончательная сумма, которую городские власти потратят на установку главной новогодней елки, организацию новогоднего пространства в Театральном сквере, а также на праздничное оформление и устройство иллюминации на городских улицах, будет определена после завершения конкурсных процедур, добавили в мэрии.