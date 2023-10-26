Мэрия Новосибирска отказалась от покупки главной городской елки

В 2023 году бюджетом Новосибирска закупка новой городской новогодней елки не предусмотрена, сообщили в муниципалитете в ответ на запрос редакции Atas.info. «Планируется установить имеющуюся елку высотой 21 метр. Количество украшений, предполагаемых к размещению на елке, на сегодняшний день не определено», — говорится в сообщении.