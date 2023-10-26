atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:59

Published Вчера, 05:59

Modified Вчера, 06:02

Updated Вчера, 06:02

Главая особенность Шерегеша - комфортное внетрассовое атание

Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше в 2023 году

26 октября 2023, 05:59
Фото: atas.info
Главая особенность Шерегеша - комфортное внетрассовое атание

Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в середине ноября

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области в середине ноября одним из первых в России официально откроет зимний сезон

Официальное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше пройдет 18 ноября, сообщили в «Агентстве по туризму Кузбасса». К открытию зимнего сезона будет приурочен фестиваль «Шерегешфест. Первооткрыватели».

В рамках фестиваля запланирован одновременный спуск лыжников и сноубордистов с цветными дымовыми шашками, футбол в валенках, «купание» в снежных ваннах, флешмоб снежных ангелов и конкурс первых снеговиков.

Однако часть подъемников начнут работу значительно раньше официального открытия, традиционно в начале ноября на склонах ожидается количество снега, достаточного для катания опытных райдеров.

Первые автобусные рейсы из Новосибирска в Шерегеш туристические компании запланировали на 3 ноября, сообщили корреспонденту Atas.info в агентстве «М-Экспресс».

Читайте также:
Новосибирцы пожаловались на аномально бесснежный ШерегешКуда поехать на Новый год в горы? Топ-10 идей для незабываемого праздникаВрачи новосибирского НИИТО рассказали, как не сломать ногу на сноуборде
#Новосибирск#Шерегеш#Горные лыжи#Горы#Сноуборд#Сезон-2023#Открытие сезона
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27