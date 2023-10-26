Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше в 2023 году

Posted Вчера, 05:59
Published Вчера, 05:59
Modified Вчера, 06:02
Updated Вчера, 06:02
Официальное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше пройдет 18 ноября, сообщили в «Агентстве по туризму Кузбасса». К открытию зимнего сезона будет приурочен фестиваль «Шерегешфест. Первооткрыватели».
В рамках фестиваля запланирован одновременный спуск лыжников и сноубордистов с цветными дымовыми шашками, футбол в валенках, «купание» в снежных ваннах, флешмоб снежных ангелов и конкурс первых снеговиков.
Однако часть подъемников начнут работу значительно раньше официального открытия, традиционно в начале ноября на склонах ожидается количество снега, достаточного для катания опытных райдеров.
Первые автобусные рейсы из Новосибирска в Шерегеш туристические компании запланировали на 3 ноября, сообщили корреспонденту Atas.info в агентстве «М-Экспресс».