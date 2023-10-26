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Posted Вчера, 03:03

Published Вчера, 03:03

Modified Вчера, 03:14

Updated Вчера, 03:14

Самые богатые бизнесмены

Миллиарды: в Новосибирске составлен рейтинг владельцев самых прибыльных компаний

26 октября 2023, 03:03
Фото: Midjourney
Самые богатые бизнесмены

В Новосибирске составлен рейтинг владельцев самых прибыльных компаний — ТОП-7

В Новосибирске опубликован список бизнесменов, чьи компании заработали миллиарды рублей: Владислав Савельев, Игорь Ким, Валерий Ткачук, Леонид Конобеев, Альберт Авдолян и Александр Исаев, Олег Михасенко, Владислав Филев.

В Новосибирске был составлен список восьми успешных предпринимателей, которые заработали огромные суммы денег. Один из них — Владислав Савельев, владелец строительной и девелоперской компании «Расцветай». Его бизнес активно развивается в городе, застраивая участки, о которых раньше мало кто задумывался. В 2022 году его компания заработала 1,2 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 1,4 миллиарда рублей.

Игорь Ким, родом из Казахстана и выпускник Новосибирского государственного университета, связал свою карьеру с банковским бизнесом. Его финансовая компания «Стоков финансовые услуги» имеет годовую выручку более 13 миллиардов рублей и чистую прибыль в 1,3 миллиарда рублей. Он также имеет доход от ресторанного бизнеса и недвижимости.

Валерий Ткачук владеет сетью магазинов Rich Family, которая насчитывает 35 магазинов в России и Казахстане. Компания заработала 3,7 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 23,6 миллиарда рублей.

Леонид Конобеев — создатель и владелец группы «Катрен», одного из крупнейших фармдистрибьюторов в России. В 2022 году его компания заработала 5,3 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 257 миллиардов рублей. У него также есть доли в нескольких других компаниях с общей прибылью около 2 миллиардов рублей.

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Альберт Авдолян и Александр Исаев владеют разрезами «Восточный» и «Колыванский», которые являются частью группы «Элси». Компании также принадлежат предприятия, ранее известные как «Сибирский антрацит». Вместе они заработали 31,2 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке более 207 миллиардов рублей.

Олег Михасенко — основатель и практически полный владелец финансовой группы «БКС». Только его компания «Финансовый консалтинг» заработала 16,9 миллиарда рублей чистой прибыли. Она занимается финансовыми операциями на рынке, инвестирует в ценные бумаги и другие активы, а также предоставляет услуги клиентам, пишет НГС. В прошлом году её выручка увеличилась на 322% и достигла 110,5 миллиарда рублей.

Авиакомпания S7, принадлежащая Владиславу Филеву, долгое время является международным перевозчиком и остается зарегистрированной в Новосибирске. В 2022 году основная компания группы заработала 34,2 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 151 миллиард рублей.

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#Бизнес#Общество#Новосибирск#Деньги#Богатство#Эмилия Губарева
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