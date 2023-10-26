Миллиарды: в Новосибирске составлен рейтинг владельцев самых прибыльных компаний

В Новосибирске был составлен список восьми успешных предпринимателей, которые заработали огромные суммы денег. Один из них — Владислав Савельев, владелец строительной и девелоперской компании «Расцветай». Его бизнес активно развивается в городе, застраивая участки, о которых раньше мало кто задумывался. В 2022 году его компания заработала 1,2 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке в 1,4 миллиарда рублей.