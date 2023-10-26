Новосибирцы возмутились «демоническим» шоу про Семейку Аддамс

Posted Вчера, 09:02
Published Вчера, 09:02
Modified Вчера, 09:28
Updated Вчера, 09:28
По мнению новосибирцев, детям предстоит побывать на «демоническом» шоу и увидеть «инфернальных» персонажей.
«Разве наша Конституция не провозглашает приоритет в России традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей? Нужно, чтобы ребятишки с малолетства привыкали к демонам и привидениям?», — возмущаются сибиряки в паблике «Ленинский район |Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, новосибирцев очень возмутило то, что на спектакль «Расследование Уэнсдей» отсутствуют возрастные ограничения и на интерактивное представление могут прийти дети от четырех лет (вместе с родителями).
Судя по всему, авторы шоу решили закрутить сюжет вокруг персонажа известного «готического» сериала «Семейка Аддамс». Уэнздей является дочерью главных героев и имеет весьма необычные хобби — в частности, изучение тайн Бермудского треугольника и разведение пауков.
Имя героини является отсылкой на английский детский стишок «День рождения — среда / Значит, ждет тебя беда», а сам сериал представляет собой «черную» сатиру на стандартную американскую семью.