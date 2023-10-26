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Posted Вчера, 09:02

Published Вчера, 09:02

Modified Вчера, 09:28

Updated Вчера, 09:28

Новосибирцев напугал спектакль для детей

Новосибирцы возмутились «демоническим» шоу про Семейку Аддамс

26 октября 2023, 09:02
Фото: ВК / Ленинский район | Новосибирск
Новосибирцев напугал спектакль для детей
Жители Новосибирска возмутились детским спектаклем, запланированного на сцене ДК «Сибтекстильмаш» 29 октября. В нем юные зрители вместе с актерами должны будут найти волшебный предмет и познакомиться с необычными героями. Но некоторые видят в этом угрозу духовности и нравственности.

По мнению новосибирцев, детям предстоит побывать на «демоническом» шоу и увидеть «инфернальных» персонажей.

«Разве наша Конституция не провозглашает приоритет в России традиционных духовных, нравственных и семейных ценностей? Нужно, чтобы ребятишки с малолетства привыкали к демонам и привидениям?», — возмущаются сибиряки в паблике «Ленинский район |Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, новосибирцев очень возмутило то, что на спектакль «Расследование Уэнсдей» отсутствуют возрастные ограничения и на интерактивное представление могут прийти дети от четырех лет (вместе с родителями).

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Судя по всему, авторы шоу решили закрутить сюжет вокруг персонажа известного «готического» сериала «Семейка Аддамс». Уэнздей является дочерью главных героев и имеет весьма необычные хобби — в частности, изучение тайн Бермудского треугольника и разведение пауков.

Имя героини является отсылкой на английский детский стишок «День рождения — среда / Значит, ждет тебя беда», а сам сериал представляет собой «черную» сатиру на стандартную американскую семью.

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#Новосибирск#Дети#Соцсети#Спектакль#Александр Ляхов
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