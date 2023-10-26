Парализованному шпицу с облысением сломали шею в Новосибирске

Posted Вчера, 05:05
Published Вчера, 05:05
Modified Вчера, 05:07
Updated Вчера, 05:07
Ранее в Новосибирске местные жители заметили 12-летнего мальчика, гуляющего с псом, который парализован и страшно выглядел. Ольга Евгеньева, защитница животных, решила помочь песику по имени Смайлик. Однако его хозяева отказались отдать его бесплатно и продали за три тысячи рублей.
Вначале ветеринары поставили диагноз — менингоэнцефалит, поражение головного мозга. Предположительно из-за этого пес не мог ходить и контролировать мочеиспускание. Однако более тщательное обследование показало, что первоначальный диагноз был неправильным.
Как рассказала Ольга Евгеньева, ветеринар из клиники «Бест», шея у Смайлика вывихнута или даже сломана, пишет Сибкрай. То есть, кто-то сделал это намеренно, возможно, своими руками. У Смайлика есть все шансы восстановиться и начать ходить. Сейчас у него сжат головной мозг на 30%, из-за чего нарушается координация движений. Необходима операция по фиксации шейных позвонков, ее планируют провести в конце октября или начале ноября.
Пока сложно сказать, кто мог совершить это с животным. Предыдущие хозяева говорили, что они сами взяли пса из какого-то приюта. Хозяева заблокировали Ольгу и даже сообщили, что собираются подать на нее заявление в полицию за клевету.
Стоимость операции составляет около 60 тысяч рублей, а после нее понадобится три дня госпитализации, стоимость которой составляет шесть тысяч рублей в сутки. На реабилитацию пока сложно оценить затраты времени и денег. Кроме того, собаку покажут дерматологу из-за облысения.