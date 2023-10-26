Парализованному шпицу с облысением сломали шею в Новосибирске

Как рассказала Ольга Евгеньева, ветеринар из клиники «Бест», шея у Смайлика вывихнута или даже сломана, пишет Сибкрай. То есть, кто-то сделал это намеренно, возможно, своими руками. У Смайлика есть все шансы восстановиться и начать ходить. Сейчас у него сжат головной мозг на 30%, из-за чего нарушается координация движений. Необходима операция по фиксации шейных позвонков, ее планируют провести в конце октября или начале ноября.