Первый Rostic’s после ухода KFC открыли в Новосибирске

Posted Вчера, 01:38
Published Вчера, 01:38
Modified Вчера, 01:40
Updated Вчера, 01:40
25 октября в Новосибирске открылся первый ресторан быстрого питания после того, как сеть KFC покинула российский рынок.
В новом фастфуде, который находится в ТРЦ «Аура», цены и меню остались практически неизменными, по словам первых посетителей.
Стоит отметить, что в девяностые годы рестораны Rostic's уже работали в Новосибирске. Новая сеть Rostic's является формально недавним брендом, но сохраняет звучание старой марки.