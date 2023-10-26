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Posted Вчера, 01:38

Published Вчера, 01:38

Modified Вчера, 01:40

Updated Вчера, 01:40

КФС закрыли

Первый Rostic’s после ухода KFC открыли в Новосибирске

26 октября 2023, 01:38
Фото: atas.info
КФС закрыли
Первый ресторан быстрого питания после ухода KFC открылся в Новосибирске: новый фастфуд расположен в ТРЦ «Аура».

25 октября в Новосибирске открылся первый ресторан быстрого питания после того, как сеть KFC покинула российский рынок.

В новом фастфуде, который находится в ТРЦ «Аура», цены и меню остались практически неизменными, по словам первых посетителей.

Стоит отметить, что в девяностые годы рестораны Rostic's уже работали в Новосибирске. Новая сеть Rostic's является формально недавним брендом, но сохраняет звучание старой марки.

Еще один Rostic's пришел на смену ресторана KFC в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Открытие#Продажа#Эмилия Губарева#ТЦ#KFC#Rostic's
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