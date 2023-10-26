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Posted Вчера, 01:48

Published Вчера, 01:48

Modified Вчера, 01:50

Updated Вчера, 01:50

Женщину убили

Раскрыта тайна убийства медсестры из Новосибирска 1 января 1999 года

26 октября 2023, 01:48
Фото: 1MI
Женщину убили
В Новосибирской области разгадали тайну убийства женщины 1 января 1999 года. После 23 лет сотрудники полиции наконец-то нашли подозреваемого благодаря показаниям одного из людей, результатам ДНК-теста и полиграфическому исследованию. Ранее этот мужчина уже имел судимость.

Происшествие случилось в Краснозерском поселке. В прошлый четверг задержали местного жителя Игоря К. Мужчина признал свою вину в убийстве, но отрицает, что совершил изнасилование.

Медсестре было 50 лет. Она возвращалась домой утром 1 января после праздника. Ее тело было найдено в роще возле техникума имени Косыгина, пишет НГС. Следователи собрали биологический материал на месте происшествия.

Подозреваемыми в преступлении проверили ее мужа и владельца гаража, который находился недалеко от места происшествия. Однако оба дали отрицательный результат в ходе проверки.

Недавно следователи решили проверить шубу убитой из вещдоков. На ней обнаружили следы спермы, которые не совпадали с предыдущей ДНК. В этот раз результат указал на владельца гаража. Также мужчина случайно упомянул о преступлении своему приятелю-соседу.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Эмилия Губарева
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