Раскрыта тайна убийства медсестры из Новосибирска 1 января 1999 года

Posted Вчера, 01:48
Published Вчера, 01:48
Modified Вчера, 01:50
Updated Вчера, 01:50
Происшествие случилось в Краснозерском поселке. В прошлый четверг задержали местного жителя Игоря К. Мужчина признал свою вину в убийстве, но отрицает, что совершил изнасилование.
Медсестре было 50 лет. Она возвращалась домой утром 1 января после праздника. Ее тело было найдено в роще возле техникума имени Косыгина, пишет НГС. Следователи собрали биологический материал на месте происшествия.
Подозреваемыми в преступлении проверили ее мужа и владельца гаража, который находился недалеко от места происшествия. Однако оба дали отрицательный результат в ходе проверки.
Недавно следователи решили проверить шубу убитой из вещдоков. На ней обнаружили следы спермы, которые не совпадали с предыдущей ДНК. В этот раз результат указал на владельца гаража. Также мужчина случайно упомянул о преступлении своему приятелю-соседу.