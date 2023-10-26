Раскрыта тайна убийства медсестры из Новосибирска 1 января 1999 года

Недавно следователи решили проверить шубу убитой из вещдоков. На ней обнаружили следы спермы, которые не совпадали с предыдущей ДНК. В этот раз результат указал на владельца гаража. Также мужчина случайно упомянул о преступлении своему приятелю-соседу.