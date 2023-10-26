«Рассыпались полностью»: дом обстреляли неизвестные в Новосибирске — люди без окон

Posted Вчера, 01:22
Published Вчера, 01:22
Modified Вчера, 01:28
Updated Вчера, 01:28
Неизвестные лица обстреляли жилые дома на улице Титова в Новосибирске. Жители этого района сообщили о происшествии и указали, что повреждения получили лоджии.
Фотографии инцидента были опубликованы в ВК-группе АСТ-54. Сообщается, что событие произошло вечером 22 октября в 17-этажном доме на улице Титова, номер 252.
Автор поста отметил, что после обстрела, из дыр начало сильно дуть, поэтому окна полностью оказались разрушены.
— В связи с погодными условиями, а именно сильным ветром, стеклопакеты рассыпались полностью. Очень сильный сквозняк. В квартире на четвёртом этаже проживает многодетная семья, четверо детей, от 1,5 лет до 7. Отец дважды участник СВО. Связан ли расстрел с участием в СВО или это просто такой безмозглый вид развлечения — непонятно, — пишет автор поста.
Пострадавшие жильцы обратились в полицию, чтобы заявить о случившемся. Правоохранители уже начали проверку. Также автор поста подозревает в стрельбе подростков, которые, судя по камерам, гуляли по подъезду. В комментариях к посту парней начали осуждать:
«Людского ничего не осталось, от слова совсем»;
«Так пишите заяву на покушение на убийство мол хотели застрелить через окно»;
«Чувство безнаказанности и вседозволенности, видно что по 14 годков уже есть, ответственность какая ни какая тоже есть в этом возрасте, если не воспитывают родители, значит нужно начинать воспитывать случайным прохожим»;
«ИРОДЫ МАЛОЛЕТНИЕ».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*