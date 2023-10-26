Размер пенсий и пособий увеличится в Новосибирской области с 1 января 2024 года

Posted Вчера, 05:23
Published Вчера, 05:23
Modified Вчера, 05:25
Updated Вчера, 05:25
Согласно информации от управляющего отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году будет составлять 13 173 рубля, что на 507 рублей больше, чем сейчас.
По прогнозам экономистов, прожиточный минимум в России в среднем увеличится на 1,1 тысячу рублей, а минимальная оплата труда вырастет на 3 тысячи рублей. В следующем году минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 242 рубля.
Также стоит отметить, что в России пенсии увеличатся на 7,4 процента в 2024 году. Средняя пенсия вырастет на 1 631 рубль и составит 23 449 рублей. Средняя страховая пенсия также увеличится на 1 572 рубля и достигнет 22 605 рублей.