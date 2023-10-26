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Posted Вчера, 05:23

Published Вчера, 05:23

Modified Вчера, 05:25

Updated Вчера, 05:25

Пенсии увеличатся

Размер пенсий и пособий увеличится в Новосибирской области с 1 января 2024 года

26 октября 2023, 05:23
Фото: Midjourney
Пенсии увеличатся
В Новосибирской области с 1 января 2024 года пенсии и пособия увеличатся. Об этом сообщили в СФР по Новосибирской области.

Согласно информации от управляющего отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году будет составлять 13 173 рубля, что на 507 рублей больше, чем сейчас.

По прогнозам экономистов, прожиточный минимум в России в среднем увеличится на 1,1 тысячу рублей, а минимальная оплата труда вырастет на 3 тысячи рублей. В следующем году минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 242 рубля.

Также стоит отметить, что в России пенсии увеличатся на 7,4 процента в 2024 году. Средняя пенсия вырастет на 1 631 рубль и составит 23 449 рублей. Средняя страховая пенсия также увеличится на 1 572 рубля и достигнет 22 605 рублей.

На сколько вырастут пенсии новосибирцев после индексации с 1 января 2024 года
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