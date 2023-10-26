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Posted Вчера, 14:25

Published Вчера, 14:25

Modified Вчера, 14:27

Updated Вчера, 14:27

Сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 млрд руб. на 5%

26 октября 2023, 14:25
В Министерстве финансов признали, что сумма сборов по налогу на сверхприбыль может превысить 300 млрд рублей на 5%.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов не исключает, что сборы по этому налогу могут превысить запланированный порог в 300 млрд рублей. Однако Минфин заявил, что превышение не составит более 5%, пишет runews24.ru.

Алексей Сазанов в беседе с РИА Новости рассказал о перспективах налога на сверхприбыль. Он ответил на вопрос о возможности превышения объема выплат от компаний по этому налогу. Сазанов пояснил, что если такое превышение будет, то оно будет незначительным — не более 5%. Компаниям предоставляется возможность заплатить налог как в этом году, так и в следующем году, но в два раза больше.

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