Сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 млрд руб. на 5%

Алексей Сазанов в беседе с РИА Новости рассказал о перспективах налога на сверхприбыль. Он ответил на вопрос о возможности превышения объема выплат от компаний по этому налогу. Сазанов пояснил, что если такое превышение будет, то оно будет незначительным — не более 5%. Компаниям предоставляется возможность заплатить налог как в этом году, так и в следующем году, но в два раза больше.