Сибиряк Константин Суходеев поднял на вершине в Гималаях флаг Новосибирской области

Константин уже не раз бывал в экспедициях в Гималаи. Нынешнее путешествие уже пятое, но на гору мужчина поднялся впервые. Покорить одну из красивейших вершин турист мечтал еще пять лет назад, но по различным причинам подъем постоянно откладывался.