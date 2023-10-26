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Posted Вчера, 07:13

Published Вчера, 07:13

Modified Вчера, 07:14

Updated Вчера, 07:14

Ама-Даблам является одной из красивейших вершин Гималаев

Сибиряк Константин Суходеев поднял на вершине в Гималаях флаг Новосибирской области

26 октября 2023, 07:13
Фото: wikipedia.org
Ама-Даблам является одной из красивейших вершин Гималаев

Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев поднял в Гималаях флаг области

Горный турист и любитель альпинизма Константин Суходеев поднялся на вершину Ама-Даблам в Гималаях. Экспедиция в горы завершилась поднятием флага Новосибирской области.

Константин уже не раз бывал в экспедициях в Гималаи. Нынешнее путешествие уже пятое, но на гору мужчина поднялся впервые. Покорить одну из красивейших вершин турист мечтал еще пять лет назад, но по различным причинам подъем постоянно откладывался.

Перед подъемом сибиряк погостил в деревне непальской народности шерпов, которые приняли их с радушием. Затем вместе с местным гидом Константин сначала взошел на вершину Айленд-Пик и переночевал там с целью адаптации к горным условиям.

«Я и мой гид Чатур пошли в сторону Ама-Даблам. Подняться решили из второго лагеря, так как остальные сносило куском ледника. У нас все получилось», — рассказал сибиряк «НГС Новосибирск».
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Подъем на гору завершился в 8 утра. Сибиряк закрепил там флаг Новосибирской области и любовался красивейшими пейзажами полчаса.

«Ама-Даблам» в переводе с языка шерпов означает «бабушкина подвеска». Такое название гора получила из-за того, что один из висячих ледников напоминает подвеску для ценных вещей, а гребни расходятся в стороны и чем-то напоминают руки бабушки, готовые обнять внучат. Именно этот пик каждый новосибирец видел при покупке воды Aqua Minerale.

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#Новосибирск#Отдых#Туризм#Горы#Александр Ляхов
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