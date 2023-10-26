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Posted Вчера, 06:06

Published Вчера, 06:06

Modified Вчера, 06:08

Updated Вчера, 06:08

Проезд подорожает

Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы

26 октября 2023, 06:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Проезд подорожает

Новые тарифы проезда в метро введут в Новосибирске

В Новосибирске планируют ввести дифференцированные тарифы и повысить стоимость проезда в метро, поскольку такая практика уже применяется в Москве и Санкт-Петербурге, однако пока в Новосибирске действует самый низкий тариф на проезд в России.

В ближайшее время жители Новосибирска столкнутся с повышением цен на проезд в метро и введением различных тарифов. Об этом сообщил замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин во время эфира телеканала ОТС.

По его словам, Новосибирский метрополитен решил применить подход, который уже используется в Москве и Санкт-Петербурге. Дифференцированный тариф будет зависеть от длительности поездки, количества поездок и других факторов. Такой подход будет распространен и на другие регионы России. Однако, даже это не избавит от необходимости повышения цен на проезд в метро. Никулин подчеркнул, что как общий, так и разовый тарифы нужно увеличить.

На данный момент стоимость проезда в новосибирском метро составляет 30 рублей, что является самым низким тарифом в России. Последнее повышение цен произошло в 2022 году и составило всего три рубля.

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