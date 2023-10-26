Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы

По его словам, Новосибирский метрополитен решил применить подход, который уже используется в Москве и Санкт-Петербурге. Дифференцированный тариф будет зависеть от длительности поездки, количества поездок и других факторов. Такой подход будет распространен и на другие регионы России. Однако, даже это не избавит от необходимости повышения цен на проезд в метро. Никулин подчеркнул, что как общий, так и разовый тарифы нужно увеличить.