Учителя новосибирской школы назвали детей «дебилами» и «животными»

Утверждается, что на уроках детям не дают возможности высказать свое мнение или объяснить причину возникновения конфликтов. Один из ярких случаев произошел с учителем физкультуры, которая сказала двум ученикам, что они неприятно пахнут. Ребята вернулись домой в слезах и рассказали об этом своим родителям.