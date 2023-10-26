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Posted Вчера, 02:37

Published Вчера, 02:37

Modified Вчера, 02:39

Updated Вчера, 02:39

Детей оскорбляют

Учителя новосибирской школы назвали детей «дебилами» и «животными»

26 октября 2023, 02:37
Фото: Midjourney
Детей оскорбляют

В Новосибирске родители пятиклассников обвинили учителей в оскорблении детей

В Новосибирске родители учащихся пятого класса обвиняют учителей в оскорблении их детей. Они сообщают, что на уроках педагоги используют неприятные выражения в адрес школьников. О случившемся они рассказали директору школы.

Речь идет о новом пятом классе школы в Октябрьском районе, где обучаются дети разного успеваемости. По словам родителей, конфликты сначала начались с классным руководителем, который называл детей «дебилами» и «животными», пишет КП-Новосибирск. Затем другие учителя также присоединились к этим оскорблениям.

Утверждается, что на уроках детям не дают возможности высказать свое мнение или объяснить причину возникновения конфликтов. Один из ярких случаев произошел с учителем физкультуры, которая сказала двум ученикам, что они неприятно пахнут. Ребята вернулись домой в слезах и рассказали об этом своим родителям.

После жалобы родителей, директор признала ошибку своих коллег и заставила их извиниться. Однако новосибирцы беспокоятся, что после каникул проблемы возобновятся. Юрист Марина Пьянкова объяснила, какие последствия могут грозить учителям и школе, если родители обратятся в суд или правоохранительные органы. За оскорбления можно получить штраф до 30 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Дети#Школьники#Родители#Учителя#Конфликт#Эмилия Губарева
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