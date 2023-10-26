Учителя новосибирской школы назвали детей «дебилами» и «животными»

Posted Вчера, 02:37
Published Вчера, 02:37
Modified Вчера, 02:39
Updated Вчера, 02:39
Речь идет о новом пятом классе школы в Октябрьском районе, где обучаются дети разного успеваемости. По словам родителей, конфликты сначала начались с классным руководителем, который называл детей «дебилами» и «животными», пишет КП-Новосибирск. Затем другие учителя также присоединились к этим оскорблениям.
Утверждается, что на уроках детям не дают возможности высказать свое мнение или объяснить причину возникновения конфликтов. Один из ярких случаев произошел с учителем физкультуры, которая сказала двум ученикам, что они неприятно пахнут. Ребята вернулись домой в слезах и рассказали об этом своим родителям.
После жалобы родителей, директор признала ошибку своих коллег и заставила их извиниться. Однако новосибирцы беспокоятся, что после каникул проблемы возобновятся. Юрист Марина Пьянкова объяснила, какие последствия могут грозить учителям и школе, если родители обратятся в суд или правоохранительные органы. За оскорбления можно получить штраф до 30 тысяч рублей.