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Posted Вчера, 08:05

Published Вчера, 08:05

Modified Вчера, 08:07

Updated Вчера, 08:07

Манул очень расстроился из-за миски с молоком

В Новосибирском зоопарке манул опрокинул миску с молоком и расстроился

26 октября 2023, 08:05
Фото: YOuTube / Анна Новикова (скриншот)
Манул очень расстроился из-за миски с молоком

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск расстроился из-за миски с молоком

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило произошел забавный инцидент. Манул по кличке Зеленогорск подошел близко к клетке и задел миску с молоком.

Поняв, что натворил, дикий котик очень расстроился и сел возле прутьев клетки. При этом у него был очень печальный взгляд. Трогательное и вместе с тем забавное видео сняла сибирячка Анна Новикова, позже выложив его на своем YouTube-канале.

«Молоко опрокинул. Давай передадим привет твоему опекуну», — пообщалась с манулом девушка.

После этого дикий кот еще какое-то время бродил по вольеру, но возвращался и смотрел на посетителей грустным взглядом

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#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов#Манул
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