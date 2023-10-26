В Новосибирском зоопарке манул опрокинул миску с молоком и расстроился

Posted Вчера, 08:05
Published Вчера, 08:05
Modified Вчера, 08:07
Updated Вчера, 08:07
Поняв, что натворил, дикий котик очень расстроился и сел возле прутьев клетки. При этом у него был очень печальный взгляд. Трогательное и вместе с тем забавное видео сняла сибирячка Анна Новикова, позже выложив его на своем YouTube-канале.
«Молоко опрокинул. Давай передадим привет твоему опекуну», — пообщалась с манулом девушка.
После этого дикий кот еще какое-то время бродил по вольеру, но возвращался и смотрел на посетителей грустным взглядом