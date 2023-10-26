В полтора раза меньше стало снегоуборочных машин в Новосибирске к зиме 2023

Парк специализированной техники, предназначенной для расчистки дорог и вывоза снега зимой, в Новосибирске на текущий момент составляет 353 машины. Об этом в ответ на запрос Atas.info сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В штате муниципальных ДЭУ числятся 1790 человек со средней зарплатой за 2023 год 41 178 рублей. Средняя зарплата в регионе, по данным Росстата, превышает 56 тысяч рублей.