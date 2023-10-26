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Published Вчера, 03:30

Modified Вчера, 03:32

Updated Вчера, 03:32

Новосибирск испытывает хроническую нехватку снегоуборочной техники

В полтора раза меньше стало снегоуборочных машин в Новосибирске к зиме 2023

26 октября 2023, 03:30
Фото: 1MI
Новосибирск испытывает хроническую нехватку снегоуборочной техники

О количестве техники для зимней уборки сообщила мэрия Новосибирска

Несмотря на закупку новой техники, парк снегоуборочных машин в Новосибирске сокращается. Сегодня обеспеченность зимней техникой составляет около трети от необходимого

Парк специализированной техники, предназначенной для расчистки дорог и вывоза снега зимой, в Новосибирске на текущий момент составляет 353 машины. Об этом в ответ на запрос Atas.info сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В штате муниципальных ДЭУ числятся 1790 человек со средней зарплатой за 2023 год 41 178 рублей. Средняя зарплата в регионе, по данным Росстата, превышает 56 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года Центральный районный суд удовлетворил иск прокурора Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию приобрести дополнительно 670 спецмашин для уборки дорог. Эта цифра была получена следующим образом: по данным прокуратуры, нормативное число дорожных машин в Новосибирске — 1172. На тот момент прокуратура насчитала в ДЭУ только 502 единицы спецтехники.

Решение суда муниципалитет выполнить не смог, для этого из бюджета пришлось бы потратить более 5 млрд рублей при общей величине городских доходов в 2022 году 60,7 млрд рублей.

В ноябре–декабре прошлого года было куплено 30 новых спецмашин. В феврале текущего года стало известно о планах приобрести еще технику в рамках лизинга на 400 млн рублей.

«Несмотря на нехватку водительского состава и техники, постоянное повышение требований к содержанию территории города в зимний период, городские службы, задействованные на уборке городских территорий, с поставленными задачами справляются, в первую очередь обеспечивая безопасность водителей и пешеходов на улично-дорожной сети города, а также не допускают снятия маршрутов общественного транспорта из-за ненадлежащего содержания», — подчеркивают сегодня в городском дорожном департаменте.

На содержание дорог в Новосибирске грядущей зимой выделено 988 873,6 тыс. рублей, из них 554 686 тыс. рублей на 2023 и 434 187,6 тыс. рублей на 2024 год, добавили в ведомстве.

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#Новосибирск#Дороги#Снег#Техника#Уборка города
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