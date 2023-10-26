Замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку наградили орденом

Posted Вчера, 04:23
Published Вчера, 04:23
Modified Вчера, 04:25
Updated Вчера, 04:25
По указу Президента России Владимира Путина от 23 октября этого года, жители Сибирского федерального округа, которые достигли значительных успехов в своей работе и общественной деятельности, были награждены государственными наградами и почетными званиями. Один из награжденных — заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.
Сергей Семка начал работать заместителем губернатора Новосибирской области в 2014 году. Ранее он занимал руководящие должности в департаментах различных сфер: энергетики и ЖКХ, промышленности и предпринимательства. Он также служил министром промышленности, торговли и развития предпринимательства в Новосибирской области.
Орден «За заслуги перед Отечеством» — это государственная награда Российской Федерации, которая присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, таких как укрепление государственности, социально-экономическое развитие, научные исследования, культура и искусство, спорт, укрепление мира и сотрудничества между народами, а также за вклад в обороноспособность страны. Орден был учрежден 2 марта 1994 года и имеет четыре степени.