atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 04:23

Published Вчера, 04:23

Modified Вчера, 04:25

Updated Вчера, 04:25

Медаль ордена получил заместитель

Замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку наградили орденом

26 октября 2023, 04:23
Фото: sfo.gov.ru
Медаль ордена получил заместитель
Зам губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу для Новосибирской области, о чем стало известно на сессии Заксобрания.

По указу Президента России Владимира Путина от 23 октября этого года, жители Сибирского федерального округа, которые достигли значительных успехов в своей работе и общественной деятельности, были награждены государственными наградами и почетными званиями. Один из награжденных — заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Сергей Семка начал работать заместителем губернатора Новосибирской области в 2014 году. Ранее он занимал руководящие должности в департаментах различных сфер: энергетики и ЖКХ, промышленности и предпринимательства. Он также служил министром промышленности, торговли и развития предпринимательства в Новосибирской области.

Орден «За заслуги перед Отечеством» — это государственная награда Российской Федерации, которая присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, таких как укрепление государственности, социально-экономическое развитие, научные исследования, культура и искусство, спорт, укрепление мира и сотрудничества между народами, а также за вклад в обороноспособность страны. Орден был учрежден 2 марта 1994 года и имеет четыре степени.

Орден за ремонт деревянного туалета получила депутат Каверзина из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Матери погибшего в зоне СВО новосибирца Романа Шефера отдали орден МужестваВ Новосибирской области шестикласснику вручили орден Мужества погибшего на СВО брата
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Медаль#Орден
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃
Сегодня, 08:27