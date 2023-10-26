Замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку наградили орденом

Орден «За заслуги перед Отечеством» — это государственная награда Российской Федерации, которая присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, таких как укрепление государственности, социально-экономическое развитие, научные исследования, культура и искусство, спорт, укрепление мира и сотрудничества между народами, а также за вклад в обороноспособность страны. Орден был учрежден 2 марта 1994 года и имеет четыре степени.