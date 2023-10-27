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Мужчина погиб

24-летний военный из Новосибирска погиб от обстрела ВСУ в Брянской области

27 октября 2023, 02:24
Фото: Midjourney
Мужчина погиб
Военнослужащий из Казахстана и житель Новосибирска погиб от обстрела ВСУ в Брянской области.

В Брянской области произошло трагическое событие — 24-летний военнослужащий из Новосибирска погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Эту информацию распространил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».

Российские солдаты находились в одном из сел Погарковского района, когда украинские боевики открыли огонь по ним. В результате этого инцидента, один военный погиб, а двое получили ранения.

Известно, что погибший молодой человек был родом из Казахстана. Он переехал с матерью в Новосибирск и в 2018 году принял решение служить в российской армии.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#СВО#Эмилия Губарева
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