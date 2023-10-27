24-летний военный из Новосибирска погиб от обстрела ВСУ в Брянской области

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Брянской области произошло трагическое событие — 24-летний военнослужащий из Новосибирска погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Эту информацию распространил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».
Российские солдаты находились в одном из сел Погарковского района, когда украинские боевики открыли огонь по ним. В результате этого инцидента, один военный погиб, а двое получили ранения.
Известно, что погибший молодой человек был родом из Казахстана. Он переехал с матерью в Новосибирск и в 2018 году принял решение служить в российской армии.