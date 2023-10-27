«Аэрофлот» запустил работу цеха по ремонту стоек шасси

Согласно руководству по эксплуатации производителя воздушных судов плановая детальная проверка стоек шасси для самолетов Airbus A320 должна проводиться каждые 10 лет (и каждые 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов — зависит от того, что наступит раньше.