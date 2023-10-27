«Аэрофлот» запустил работу цеха по ремонту стоек шасси

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Компания успешно прошла аудит, который проводился специалистами Росавиации, после чего получила одобрение ведомства на осуществление данного вида деятельности.
Как информирует издание rostovgazeta.ru, в процессе аудита была проверена работа подразделений, профессиональные компетенции работников и внутренние нормативные документы, производственные, складские и офисные помещения компании. В соответствии с заключением аудиторов «Аэрофлот Техникс» полностью соответствует требованиям регулятора.
«Аэрофлот Техникс» уже ранее проводил работы по замене передней и основных стоек шасси на самолетах Airbus A320. Теперь новый цех будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая капитальный ремонт.
Согласно руководству по эксплуатации производителя воздушных судов плановая детальная проверка стоек шасси для самолетов Airbus A320 должна проводиться каждые 10 лет (и каждые 12 лет для шасси, произведенных после 2016 года) или каждые 20 000 летных циклов — зависит от того, что наступит раньше.
Компания «Аэрофлот» обладает крупнейшим в России парком самолетов Airbus A320. Новый цех после выхода на полную мощность сможет удовлетворить все потребности авиакомпаний группы.
В этом году «Аэрофлот Техникс» стал первым предприятием в России, освоившим замену стоек шасси для самолетов Airbus A330 и Boeing 777. В планах компании продолжение работы над расширением допусков к ремонту стоек шасси для других типов самолетов.