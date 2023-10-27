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Награждение победителей конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация" в Новосибирске

Андрей Травников наградил победителей конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация»

27 октября 2023, 08:18
Фото: nso.ru
Награждение победителей конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация" в Новосибирске
Губернатор принял участие в торжественной церемонии открытия XI Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT», а также в панельной дискуссии «Искусственный интеллект: от научных изысканий к реальным экономическим эффектам».

Главе региона продемонстрировали экспозицию выставки «ИТ-компании России: лучшие решения для цифровизации государственного управления».

В режиме ВКС гостей и участников форума приветствовал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Андрей Травников поблагодарил организаторов мероприятия за то, что Новосибирской области предоставлена честь провести 11-й по счёту форум «ПРОФ-IT». Также Губернатор наградил победителей Национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация». Среди победителей есть и наши земляки — так, в номинации «Пространственные данные» первое место занял проект «Интерактивная карта управления лесным хозяйством Новосибирской области» компании «ГЕОКАД плюс».

Глава региона подчеркнул: Новосибирская область в рамках форума с удовольствием поделится своим опытом и наработками цифровой трансформации в самых разных направлениях и отраслях. «Конечно же, нам будет очень полезно опереться на чужой опыт и новые идеи. То, что потенциал нашего региона высок, подтверждают некоторые факты и цифры. В сфере информационных технологий и связи нашего региона трудится более 30 тысяч сотрудников. Вклад в ВРП этой отрасли — 4%. Для очень диверсифицированной экономики Новосибирской области это весомо и сопоставимо со вкладом таких мощных отраслей, как строительство или сельское хозяйство.

Всей стране известны крупные компании-разработчики, которые создавались и работают на территории Новосибирской области — такие, как „2ГИС“, „Центр финансовых технологий“. Стремительно развивают свои подразделения федеральные компании, такие как „Сбертех“. Отдельный пример истории успеха — это ИТ-кластер, функционирующий на базе Технопарка Академгородка, в который входит более 30 ИТ-компаний. Нам есть что показать, мы с удовольствием послушаем других для того, чтобы укрепить общий потенциал цифровой трансформации нашей страны.

То, что этому направлению развития технологий в России отдан приоритет и со стороны Президента Владимира Путина, и со стороны Правительства, очень важно. Мы поставили перед собой задачу достижения технологического суверенитета — этому посвящена вся работа последних двух лет. Мы понимаем, что у нас ещё есть некоторые технологические ограничения, например, в производстве средств производства или в микроэлектронике. Но в чём ограничения в нашей стране нет, так это в наличии умов и традиций нашей школы математики, программирования, школы информационных технологий. Я думаю, что у нас сегодня есть все основания точно так же удивить весь мир, как удивило всех послевоенное поколение. Тем более, что введены беспрецедентные программы и меры поддержки для развития этой отрасли», — отметил Губернатор.

Также Андрей Травников выступил в рамках панельной дискуссии с докладом «О внедрении искусственного интеллекта в Новосибирской области (кейсы в части госуправления)».

Решение сделать Новосибирскую область площадкой для обсуждения актуальных вопросов информатизации было не случайным. Правительство Новосибирской области системно и последовательно принимает меры, направленные на внедрение цифровых технологий и решений в сферу государственного управления, оказания госуслуг, создание условий для развития региональной ИТ-индустрии.

Губернатор подписал распоряжение: новый инвестпроект для помощи обманутым дольщикам
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Андрей Травников подписал распоряжение о новом инвестпроекте для помощи обманутым дольщикам.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Инновации#Конкурс#Ольга Храмушкина
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