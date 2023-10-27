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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Иногда новосибирцы приходят к врачу слишком поздно

Больше 11 тысяч новосибирцев заболели раком — печальная статистика от онколога

27 октября 2023, 11:04
Фото: pxhere.com
Иногда новосибирцы приходят к врачу слишком поздно

В 2022 году раком заболели 11,5 тысяч новосибирцев

Онкологические заболевания по-прежнему остаются самыми массовыми в Новосибирской области. Количество больных не снижается, а только растет.

По мнению главного онколога Новосибирской области Сергея Фирсова, это связано с несколькими причинами. С одной стороны, влияют многочисленные экологические проблемы, из-за которых зачастую и возникает рак. С другой, с каждым годом улучшаются методы диагностирования и выявлять онкологию становится проще.

«В 2021 году рак был выявлен у 10 021 пациента, в 2022 году — у 11 514 человек», — рассказал печальную статистику Сергей Фирсов «НГС Новосибирск».
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На первом месте по выявляемости стоит рак кожи — 12,6%, чуть уступает ему рак молочной железы — 12,2% случаев. Очень агрессивными формами онкологии являются меланома, рак поджелудочной железы, опухоль легких и колоректальный рак — именно на последний приходится половина случаев с третьей и четвертой стадиями болезни.

При этом несколько улучшились диагностические показатели. За восемь месяцев нынешнего года медики выявили 64% онкологии на первой и второй стадиях (при целевом показателе в 57,2%). Около 20% приходится на четвертую стадию.

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Тем не менее, специалист посетовал на то, что далеко не все новосибирцы следят за своим здоровьем.

«Причины, конечно, бывают разными. Болезнь может протекать скрыто. Но кто-то и просто терпит, пьет таблетки», — отметил Сергей Фирсов.
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#Медицина#Новосибирск#Здоровье#Здравоохранение#Онкология#Александр Ляхов#Рак
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