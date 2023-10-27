Больше 11 тысяч новосибирцев заболели раком — печальная статистика от онколога

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По мнению главного онколога Новосибирской области Сергея Фирсова, это связано с несколькими причинами. С одной стороны, влияют многочисленные экологические проблемы, из-за которых зачастую и возникает рак. С другой, с каждым годом улучшаются методы диагностирования и выявлять онкологию становится проще.
«В 2021 году рак был выявлен у 10 021 пациента, в 2022 году — у 11 514 человек», — рассказал печальную статистику Сергей Фирсов «НГС Новосибирск».
На первом месте по выявляемости стоит рак кожи — 12,6%, чуть уступает ему рак молочной железы — 12,2% случаев. Очень агрессивными формами онкологии являются меланома, рак поджелудочной железы, опухоль легких и колоректальный рак — именно на последний приходится половина случаев с третьей и четвертой стадиями болезни.
При этом несколько улучшились диагностические показатели. За восемь месяцев нынешнего года медики выявили 64% онкологии на первой и второй стадиях (при целевом показателе в 57,2%). Около 20% приходится на четвертую стадию.
Тем не менее, специалист посетовал на то, что далеко не все новосибирцы следят за своим здоровьем.
«Причины, конечно, бывают разными. Болезнь может протекать скрыто. Но кто-то и просто терпит, пьет таблетки», — отметил Сергей Фирсов.