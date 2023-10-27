Что делать, если человек подавился? Главные правла

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Для определения нарушения проходимости верхних дыхательных путей, вызванного инородным телом, можно обратить внимание на признаки, которые свидетельствуют о затруднении дыхания. Люди, пострадавшие от такого нарушения, могут держаться за горло и пытаться кашлять для удаления инородного тела.
В случае частичного нарушения проходимости верхних дыхательных путей пострадавший может отвечать на вопросы и кашлять. При полном нарушении проходимости, пострадавший не способен говорить, его дыхание затруднено или отсутствует, и он может хвататься за горло или кивать.
Если у пострадавшего частичное нарушение проходимости, можно предложить ему кашлять для удаления инородного тела.
Если инородное тело не удаляется, продолжайте попытки его удаления, чередуя 5 ударов по спине с 5 надавливаниями на живот.
Если пострадавший теряет сознание, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, включая непосредственное нажатие на грудину и искусственное дыхание.
При этом следует следить за возможным наличием инородного тела во рту и своевременно его удалить.
При нарушении проходимости дыхательных путей у тучных людей или беременных женщин, оказание первой помощи начинается с 5 ударов между лопатками.
Но при этом не проводится нажатие на живот, вместо этого делается надавливание на нижнюю часть груди.
При нарушении проходимости дыхательных путей у детей применяются похожие методы первой помощи. Однако следует помнить о необходимости выполнять эти действия с меньшей силой для предотвращения возможных повреждений.
Детям до 1 года не рекомендуется нажимать на живот, вместо этого делаются толчки в нижнюю часть грудной клетки двумя пальцами. Удары и толчки у детей выполняются, располагая их головой вниз на предплечье помощника и обеспечивая поддержку их головы.
У детей старше 1 года можно нажимать на живот над пупком, учитывая их возраст и дозируя усилие.
Если эти меры не дают результатов, необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации.