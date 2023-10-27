Что делать, если человек подавился? Главные правла

В случае частичного нарушения проходимости верхних дыхательных путей пострадавший может отвечать на вопросы и кашлять. При полном нарушении проходимости, пострадавший не способен говорить, его дыхание затруднено или отсутствует, и он может хвататься за горло или кивать.