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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Каждая секунда может стоить жизни

Что делать, если человек подавился? Главные правла

27 октября 2023, 08:36
Фото: Антон Засимов / 1MI
Каждая секунда может стоить жизни
Подавиться простой хлебной крошкой может быть очень опасно для жизни. Чтобы предотвратить летальный исход, нужно заранее выучить главные правила помощи. Сохраняйте себе инструкцию, чтобы не забыть.

Для определения нарушения проходимости верхних дыхательных путей, вызванного инородным телом, можно обратить внимание на признаки, которые свидетельствуют о затруднении дыхания. Люди, пострадавшие от такого нарушения, могут держаться за горло и пытаться кашлять для удаления инородного тела.

В случае частичного нарушения проходимости верхних дыхательных путей пострадавший может отвечать на вопросы и кашлять. При полном нарушении проходимости, пострадавший не способен говорить, его дыхание затруднено или отсутствует, и он может хвататься за горло или кивать.

Если у пострадавшего частичное нарушение проходимости, можно предложить ему кашлять для удаления инородного тела.

Сильно подавился

При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей необходимо предпринять следующие действия:

  1. Встать сбоку и немного сзади пострадавшего.
  2. Наклонить его вперед, чтобы инородное тело, если оно сдвинется, попало в рот пострадавшего, а не заблокировало дыхательные пути.
  3. Сделать 5 резких ударов между лопатками пострадавшего основанием ладони.
  4. Проверить после каждого удара, удалось ли удалить инородное тело.

Если после 5 ударов инородное тело не удалено, следует:

  1. Встать позади пострадавшего и обхватить его руками на уровне верхней части живота.
  2. Сжать кулак одной руки и поместить его над пупком большим пальцем к себе.
  3. Обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко нажать на его живот в направлении внутрь и вверх.
  4. При необходимости повторить до 5 раз.

Если инородное тело не удаляется, продолжайте попытки его удаления, чередуя 5 ударов по спине с 5 надавливаниями на живот.

Если пострадавший теряет сознание, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию, включая непосредственное нажатие на грудину и искусственное дыхание.

При этом следует следить за возможным наличием инородного тела во рту и своевременно его удалить.

При нарушении проходимости дыхательных путей у тучных людей или беременных женщин, оказание первой помощи начинается с 5 ударов между лопатками.

Но при этом не проводится нажатие на живот, вместо этого делается надавливание на нижнюю часть груди.

Ребенок подавился

При нарушении проходимости дыхательных путей у детей применяются похожие методы первой помощи. Однако следует помнить о необходимости выполнять эти действия с меньшей силой для предотвращения возможных повреждений.

Детям до 1 года не рекомендуется нажимать на живот, вместо этого делаются толчки в нижнюю часть грудной клетки двумя пальцами. Удары и толчки у детей выполняются, располагая их головой вниз на предплечье помощника и обеспечивая поддержку их головы.

У детей старше 1 года можно нажимать на живот над пупком, учитывая их возраст и дозируя усилие.

Если эти меры не дают результатов, необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации.

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