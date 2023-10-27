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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Команда «Столик» приедет из Чулыма

Чулымские юмористы из команды «Столик» попадут на ТВ — они могут получить 10 млн

27 октября 2023, 04:12
Фото: Пресс-служба ТНТ
Команда «Столик» приедет из Чулыма

Комики из Новосибирской области поборются за 10 млн рублей на телевидении

На телеканале ТНТ появится команда юмористов из Новосибирской области. Молодые люди ранее уже становились звездами комедийных проектов.

Юмористическая команда из Чулыма Новосибирской области «Столик» поучаствует в седьмом выпуске комедийного турнира «Лига городов» на ТНТ.

«Мы понимали, что наши оппоненты тоже опытные и не менее смешные, но вера в команду и друг в друга поддерживает тонус нашего коллектива», — поделились участники.

В команде 11 человек, у каждого есть свое прозвище, которое закрепилось за ним из-за какой-либо ситуации. Лидер команды — Павел Федотов, а «мама» — Ирина Белобородова. На сцене также выступят «8913719…» Дарья Показаньева, «актерище» Артем Дроздецкий, «авторюга» Никита Сивцов, «звезда» Солбон Бальжинимаев, «красавчик» Артем Шалякин, «контент» Иван Шарковский, «мастер» Евгений Саенко, «саундпродюсер» Федор Панфилов и «амбассадор» Алексей Лукомский.

Если ребятам удастся пройти в следующий этап, они могут выбрать себе наставника. Больше всего им хотелось бы работать с Мариной Кравец. В случае победы, им достанется 10 млн рублей. Юмористы уже знают, на что потратят деньги.

«Отправим родителям, потратим на команду, каждый оденется красиво, попробуем „Пепси-колу“, говорят, вкусная штучечка, долги друг другу отдадим, ну и, может, еще Пашке Федотову на мотоблок скинемся, о котором он мечтал», — говорят чулымцы.
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