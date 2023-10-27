Чулымские юмористы из команды «Столик» попадут на ТВ — они могут получить 10 млн

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Юмористическая команда из Чулыма Новосибирской области «Столик» поучаствует в седьмом выпуске комедийного турнира «Лига городов» на ТНТ.
«Мы понимали, что наши оппоненты тоже опытные и не менее смешные, но вера в команду и друг в друга поддерживает тонус нашего коллектива», — поделились участники.
В команде 11 человек, у каждого есть свое прозвище, которое закрепилось за ним из-за какой-либо ситуации. Лидер команды — Павел Федотов, а «мама» — Ирина Белобородова. На сцене также выступят «8913719…» Дарья Показаньева, «актерище» Артем Дроздецкий, «авторюга» Никита Сивцов, «звезда» Солбон Бальжинимаев, «красавчик» Артем Шалякин, «контент» Иван Шарковский, «мастер» Евгений Саенко, «саундпродюсер» Федор Панфилов и «амбассадор» Алексей Лукомский.
Если ребятам удастся пройти в следующий этап, они могут выбрать себе наставника. Больше всего им хотелось бы работать с Мариной Кравец. В случае победы, им достанется 10 млн рублей. Юмористы уже знают, на что потратят деньги.
«Отправим родителям, потратим на команду, каждый оденется красиво, попробуем „Пепси-колу“, говорят, вкусная штучечка, долги друг другу отдадим, ну и, может, еще Пашке Федотову на мотоблок скинемся, о котором он мечтал», — говорят чулымцы.