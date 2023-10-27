Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске

История с ЖК «Новые Снегири» — не единичный случай введения в заблуждение покупателей новостроек в Новосибирске. Например, жителям домов по ул. 2-я Обская застройщик обещал набережную с зелёной зоной у реки. Но позже на берегу появились новые высотки и строительство продолжается. Так что теперь люди, купившие квартиры «с видом на Обь», лицезрят из окон стены соседнего здания. Обещания подъездов с консьержем, видеодомофоном и входом по отпечатку пальца и вовсе застройщики раздают направо-налево и на отсутствие таких мелочей после новоселья уже обращают внимание только самые въедливые собственники.