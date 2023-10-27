Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
На одном из специализированных порталов, посвященных новосибирской недвижимости, появилось объявление о продаже бассейна в ЖК «Новые Снегири» на Курчатова, 18 в Калининском районе. За 26 млн рублей потенциальному покупателю предлагают помещение под любой бизнес. Оно находится на территории жилкомплекса, которая огорожена забором. По словам собственника, имеются все необходимые документы и разрешения на эксплуатацию.
На самом деле, в здании должен был располагаться бассейн. Он выступал одной из «изюминок» жилого комплекса, на котором делали акцент представители отдела продаж застройщика, ООО СЗ МКристал, входивший в группу компаний «Елка девелопмент». Рекламный слоган так и гласил: «Дом с бассейном». Кроме того, будущим жильцам обещали несколько видов детских и спортивных площадок и наземный крытый многоуровневый паркинг в закрытом дворе.
«Мы строим, в первую очередь, для жителей микрорайона „Снегири“, для тех, кто не хочет куда-то переезжать, но кто готов улучшить качество своей жизни», — заявлял на официальном сайте застройщик. Сегодня сайт уже не работает.
Квартиры эконом-класса в двух 17-этажных башнях, благодаря такой рекламе, пользовались популярностью. Третьим корпусом жилого комплекса должна была стать вставка, соединяющая жилые здания, в которой предполагался бассейн.
Дома сдали в конце 2021 года, но ни бассейна, ни многоуровневой парковки у людей нет до сих пор.
«Обещали „тапочную“ доступность бассейна, то есть, жильцы могут прямо из здания по переходу зайти в него. Это было во всех рекламных буклетах, эту информацию предоставляли в отделе продаж, когда мы договоры заключали. По факту его построили отдельно от жилых блоков и так и не ввели в эксплуатацию», — рассказывает старший по дому Курчатова, 18 Александр Панченко.
Однако юридически обещания предоставить собственникам квартир в жилом комплексе услуги бассейна и крытой парковки нигде не зафиксированы, отмечает член совета дома Максим Светоносов. Бассейн фигурирует в разрешении на строительство, выданном мэрией, но никаких преференций для жильцов по пользованию им в документе, естественно, не зафиксировано.
«Были внесены изменения в проектную декларацию, там изначально предполагалось две чаши. Но потом единый объект разделили на три объекта и эти три объекта теперь по отдельности продаются или предлагаются в аренду», — описывает текущую ситуацию Светоносов.
По словам активиста, в ходе личного общения с ним директор по управлению проектами и инвестициями ГК «Ёлка девелопмент» Максим Марков заявил, что если собственникам что-то не нравится, то они могут сейчас с выгодой продать свои квартиры, поскольку покупали их ранее по весьма привлекательной цене.
Корреспонденту Atas.info не удалось предметно обсудить ситуацию с господином Марковым. В первом разговоре Максим Марков заявил, что ему нжно подготовиться к вопросам. После этого он перестал выходить на связь.
Объявление о продаже помещения после этого поменялось. Его стали продавать именно под организацию бассейна. В объявлении говорится о том, что продается готовый бассейн, 1,4 метра глубиной и 14 метров длиной, оснащенный новым итальянским оборудованием.
Редакция направила официальный запрос в «Корпорацию Ёлка» (это новое название прежней структуры), но на момент публикации ответ не получен.
Между тем, в одной из рекламных статей, посвященных сдаче ЖК «Новые Снегири» в эксплуатацию, удалось отыскать, как ГК «Ёлка девелопмент» объясняет отсутствие бассейна. Мол, объект возводили под конкретную компанию-оператора, но тут грянула эпидемия COVID-19 и заказчик обанкротился.
«Мы в компании решили, что обещания, данные жителям, нужно выполнять, и решили сохранить этот инфраструктурный объект для жителей. Для этого пошли на перепроектирование, превратив чисто спортивное сооружение в многопрофильный оздоровительный центр, где будут в том числе заниматься с особенными детьми, а будущие мамочки смогут ходить на аквааэробику. Всё делаем своими силами, отделку и приобретение выполним из средств собственной прибыли. Так что обязательства выполним, несмотря на обстоятельства», — говорилось в тексте, размещенном на правах рекламы.
Как видим, спустя два года обязательства так и не выполнены.
История с ЖК «Новые Снегири» — не единичный случай введения в заблуждение покупателей новостроек в Новосибирске. Например, жителям домов по ул. 2-я Обская застройщик обещал набережную с зелёной зоной у реки. Но позже на берегу появились новые высотки и строительство продолжается. Так что теперь люди, купившие квартиры «с видом на Обь», лицезрят из окон стены соседнего здания. Обещания подъездов с консьержем, видеодомофоном и входом по отпечатку пальца и вовсе застройщики раздают направо-налево и на отсутствие таких мелочей после новоселья уже обращают внимание только самые въедливые собственники.
Из самых экзотичных (и невыполненных) обещаний корреспонденту Atas.info больше всего запомнились парковочные карманы с розетками для электрообогревателей двигателя по периметру ЖК «Да Винчи» в пригороде Новосибирска, наличие на его территории зарядок для электромобилей и лавочек с Wi-Fi со встроенными розетками 220 вольт.
Впрочем, застройщики в своих рекламных буклетах и устами миловидных девушек из офиса продаж могут обещать любые небылицы, объясняет Алексей Надежкин, руководитель Центра защиты прав граждан в Новосибирской области. Если эти обещания не зафиксированы договорами, это просто слова, за которые строительные компании не несут никакой ответственности.
«Можно назвать это рекламой, можно маркетинговым ходом, сегодня одно, завтра другое. В этой связи можно вспомнить жилой комплекс „Арка“ на улице Шевченко в Октябрьском районе. И по сегодняшний день там никакой арки нет, техническое решение по ходу стройки застройщик поменял, вот и все. Только если собственник понес затраты в связи с изменением первоначальных планов, то по закону можно отыграть эти деньги. Этим и отличается юриспруденция от морально-этического права», — говорит Алексей Надежкин.
Однако, возможностей для введения покупателей недвижимости в заблуждение у застройщиков в обозримом будущем может стать меньше.
Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предусматривает ответственность строителей за исполнение обещаний, указанных в рекламных буклетах. Соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс.
Согласно пояснению авторов законопроекта, сегодня застройщики обязаны соблюдать требования, указанные в договорах долевого строительства, а в рекламе — нет.
«В рекламе застройщики обещают людям буквально рай на земле. Не только квартиру, но и детский сад, парк, спортивную площадку. А еще IP-домофоны, зоны барбекю и Wi-Fi во дворе. Правда, мелким шрифтом в буклетах пишут, что эти обещания „не являются публичной офертой“ или „носят информационный характер“. Так застройщики освобождают себя от ответственности», — цитирует руководителя партийного объединения Алексей Нечаева пресс-служба фракции.
Теперь же предлагается публичной офертой признавать любую информацию, которую застройщик предоставляет в рекламных буклетах, видеороликах и т. п.
Если дом и придомовая территория не будут выглядеть так, как нарисовано в буклете, люди смогут предъявить застройщику претензии, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мнение вице-спикера Госдумы, соавтора проекта Владислава Даванкова.
Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта создаст гарантии для людей, что рекламные обещания, которые мотивировали их приобрести квартиру, будут исполнены. Кроме того, это «будет способствовать укреплению доверия к строительной отрасли».
Впрочем, у покупателей квартир в «Новых Снегирях» и без неисполненных обещаний хватает проблем. Как рассказал редакции Максим Светоносов, сейчас жильцы пытаются добиться от застройщика устранения недостатков по гарантийным обязательствам.
«В ходе эксплуатации выявились существенные нарушения — промерзание дома, протекания в цокольном этаже, по окнам был вопрос. В претензионном порядке они отказались это решать, нам пришлось обращаться в суд. Они приняли наши условия, мы заключили мировое соглашение. До конца октября мы собираем списки и к июню следующего года они должны устранить все недоделки», — обрисовал ситуацию владелец жилья.
На сайте «Корпорации Ёлка» в разделе «Строим сейчас» указаны три жилых комплекса: клубный дом «Наследие» на площади Калинина, жилой дом на Никитина, 128 и вторая очередь так называемого эко-квартала Akadem Klubb около поселка Каинская Заимка в Барышевском сельсовете. Правда, согласно указанным же на сайте срокам, все эти проекты уже должны быть завершены.
«Все наши проекты уникальны и каждый раз мы дополняем их нетипичными особенностями: бассейнами, комьюнити центрами, просторными лобби, переговорными комнатами, камерами для хранения служб доставки, мойками для лап домашних животных и т. д. Мы всегда выходим за границы наших земельных участков и создаем парки, скверы, тротуары и дополнительные парковочные места», — так описывает свою девелоперскую стратегию «Корпорация Ёлка» на официальной интернет-странице.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «Корпорация Ёлка» было зарегистрировано в ноябре 2021 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Среднесписочная численность компании — 1 человек. По итогам 2022 года компания получила чистый убыток в размере 248 тысяч рублей. Согласно классификации системы СПАРК, «Корпорация Елка» относится к группе организаций с высокими индексами финансового риска и платежной дисциплины.
Единственным владельцем компании является Кирилл Ивантеев, он же до сентября 2022 года возглавлял организацию. После руководство перешло к Екатерине Ивантеевой. Кирилл Ивантеев является 100-процентным владельцем ООО СЗ МКристал, которое выступало застройщиком ЖК «Новые Снегири» и до 2017 выступал держателем 25-процентного пакета акции ООО «Ёлка девелопмент».
ООО «Ёлка девеломпент», которое на текущий момент на 100% принадлежит Максиму Маркову, закончило 2022 год с убытком в размере 1,067 млн рублей.