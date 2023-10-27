Элитный коттедж со СПА и кинозалом продают в Новосибирске за 102 млн рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Этот коттедж имеет общую площадь 590 кв. м. и находится на благоустроенном участке с ландшафтным дизайном. Весь интерьер дома, был произведен в Италии. На стенах СПА-зоны выполнена ручная художественная роспись.
На цокольном этаже находится просторная СПА-зона с сауной, душевыми и бассейном длиной 8 метров. Также есть бильярдная, кухня-гостиная с баром, спортивный зал и котельная.
На первом этаже расположены холл, просторная прихожая с большой гардеробной, кухня-столовая с выходом на крытую террасу, гостиная с камином, кабинет и санузел/прачечная.
На втором этаже находится спальня с большой ванной комнатой и гардеробной, гостевая комната с душевой и гардеробной, а также домашний кинозал.
Территория поселка ЖСК огорожена и благоустроена. Примечательно, что для жителей и гостей поселка проводятся праздничные мероприятия на Новый Год, Масленицу и 1 июня. К дому также прилагается участок площадью 6 соток с отапливаемым гаражом на 3 машино-места, зоной для барбекю и небольшим огородом с фруктовыми кустарниками, теплицей и декоративными растениями.