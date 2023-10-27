Элитный коттедж со СПА и кинозалом продают в Новосибирске за 102 млн рублей

Территория поселка ЖСК огорожена и благоустроена. Примечательно, что для жителей и гостей поселка проводятся праздничные мероприятия на Новый Год, Масленицу и 1 июня. К дому также прилагается участок площадью 6 соток с отапливаемым гаражом на 3 машино-места, зоной для барбекю и небольшим огородом с фруктовыми кустарниками, теплицей и декоративными растениями.