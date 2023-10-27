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Updated Сегодня, 05:23

В доме дорогая мебель

Элитный коттедж со СПА и кинозалом продают в Новосибирске за 102 млн рублей

27 октября 2023, 05:20
Фото: ЦИАН
В доме дорогая мебель
В Новосибирске продают элитный коттедж с итальянской мебелью: владелец хочет за особняк 102 миллиона рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Этот коттедж имеет общую площадь 590 кв. м. и находится на благоустроенном участке с ландшафтным дизайном. Весь интерьер дома, был произведен в Италии. На стенах СПА-зоны выполнена ручная художественная роспись.

В доме есть бильярд и много комнат В доме есть бильярд и много комнат
В доме есть бильярд и много комнат В доме есть бильярд и много комнат
В доме есть бильярд и много комнат В доме есть бильярд и много комнат
В доме есть бильярд и много комнат
Фото: ЦИАН

На цокольном этаже находится просторная СПА-зона с сауной, душевыми и бассейном длиной 8 метров. Также есть бильярдная, кухня-гостиная с баром, спортивный зал и котельная.

На первом этаже расположены холл, просторная прихожая с большой гардеробной, кухня-столовая с выходом на крытую террасу, гостиная с камином, кабинет и санузел/прачечная.

На втором этаже находится спальня с большой ванной комнатой и гардеробной, гостевая комната с душевой и гардеробной, а также домашний кинозал.

Дом стоит 102 млнДом стоит 102 млн
Дом стоит 102 млнДом стоит 102 млн
Дом стоит 102 млнДом стоит 102 млн
Дом стоит 102 млнДом стоит 102 млн
Дом стоит 102 млн
Фото: ЦИАН

Территория поселка ЖСК огорожена и благоустроена. Примечательно, что для жителей и гостей поселка проводятся праздничные мероприятия на Новый Год, Масленицу и 1 июня. К дому также прилагается участок площадью 6 соток с отапливаемым гаражом на 3 машино-места, зоной для барбекю и небольшим огородом с фруктовыми кустарниками, теплицей и декоративными растениями.

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