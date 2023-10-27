Герои проявляются не только в бою

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Несмотря на обстановку в стране, в мире, на свет продолжают появляться новые жизни, и Анна Железная причастна к этому процессу, выполняя в нем ключевую роль.
В рамках проекта «Путь домой» в интервью журналисту, члену общественной палаты РФ Александру Малькевичу Анна Железная поделилась, как протекали последние 9 лет ее профессиональной деятельности, с какими сложностями приходилось сталкиваться врачам-акушерам в это непростое время, и рассказала, что для нее значит путь на историческую родину — домой.
«В период с 2014 по 2017 год было особенно трудно»
С началом войны на Донбассе многие люди были вынуждены покинуть родные места, Анна Александровна Железная оказалась не в их числе, она осталась дома, который нуждался в ней.
В настоящий момент женщина является генеральным директором Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства министерства здравоохранения ДНР, под ее присмотром в Донецке рождаются новые граждане России.
«Был период серьезных кровотечений, а не хватало препаратов крови, потому что требовала война бойцам, но тем не менее ребята-бойцы приезжали и сдавали кровь для женщин», — рассказывает Анна Александровна о сложных моментах в ее врачебной практике.
За эти годы ей приходилось работать в разных условиях, не обошлось и без сопровождения родов под обстрелами.
«Украинский снаряд попал в здание родильного дома в Донецке. Находившихся в роддоме рожениц эвакуировали в подвал, сообщает РИА Новости.
«Украинская артиллерия обстреляла Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу улица Панфилова, 3 в Донецке», — рассказал корреспондент агентства, добавив, что медработники оказывают необходимую помощь эвакуированным женщинам». (Источник: Lenta.ru).
Что дает силы?
Быть руководителем — значит проходить один путь со своими сотрудниками, быть для них примером и опорой. Именно такому принципу следует Анна Железная. «Коллектив дает силы, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты не имеешь права на слабость, меня так научил мой учитель, президент нашей клиники Чайка Владимир Кириллович, и родители», — делится героиня.
«Двойные роды» и призвание
Будучи кандидатом медицинских наук, Анна Александровна решила не останавливаться на достигнутом. 23 февраля 2013 года женщина родила ребенка, а 20 мая того же года защитила докторскую диссертацию.
В 2018 году Анну Железную наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения ДНР», в 2021 она стала заслуженным врачом Донецкой Народной Республики, а в 2023 году ей было присвоено новое почетное звание — «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
8 марта 2023 года в Кремле Владимир Путин провел вручение государственных наград Российской Федерации выдающимся российским женщинам: Анна Александровна Железная была в числе двадцати таких женщин.
«Донецк, 8 мар — ДАН. Заместитель генерального директора Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, профессор ДонНМУ Анна Железная удостоена звания „Заслуженный работник здравоохранения РФ“. Нагрудный знак вручил ей сегодня Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле».
Но Анна Александровна делает акцент не на званиях и регалиях, на первом месте у настоящего врача всегда будет пациент, которому, по словам женщины, нужно доброе отношение, грамотное лечение и хороший результат. «Хороший результат в лечебной работе (роды, операции) — это то, что дает врачу тот адреналин, который помогает ему жить дальше», — говорит Анна Железная.
О женщинах Донбасса
На женскую долю приходится немало испытаний, но в регионах, где на протяжении долгих лет продолжаются венные действия, эти испытания обретают совсем иной характер.
«Мужчина — самый сильный, смелый, лучший — это неоспоримо, но так Бог устроил, что, наверное, женщина чуточку сильнее», — делится своими мыслями Анна Александровна, знающая не понаслышке о том, что проходит женщина во время родов. Но рожденные дети — это основной источник сил, которые так необходимы для жизни особенно в тяжелых условиях.
Перинатальный центр
По поручению Владимира Путина в Донецке строится перинатальный центр на 140 мест, предназначенный для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья.
«Донецк, 28 сен — ДАН. Строительство нового современного перинатального центра в Донецке вышло на завершающий этап, в здании уже устанавливают мебель и оборудование. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин».
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства планируется объединить с новым перинатальным центром, вместе они будут представлять единый перинатальный центр III уровня.
«Мы дома, это наша земля»
Врач — тот человек, который при любых обстоятельствах в первую очередь должен думать о людях. Так, отвечая на вопрос, что для Анны Александровны означает путь домой, она говорит: «Путь домой — это спокойная жизнь, уверенность в завтрашнем дне, возможность сегодня позаботиться о самых уязвимых категориях — это дети и старики… Мы дома, это наша земля, на которой мы живем, которая исторически всегда была единой. И сегодня остается только ждать мира и восстановления всего этого».