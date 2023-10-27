atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Холодно будет в ноябре

Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃

27 октября 2023, 08:27
Фото: Midjourney
Холодно будет в ноябре

Похолодание до -19 ℃ ожидается в ноябре в Новосибирской области

В ноябре в Новосибирске ожидается ухудшение погоды. Температура воздуха будет опускаться до -19 ℃, а также прогнозируются продолжительные снегопады. Поэтому лучше подготовить теплые пуховики и шапки.

Популярные сервисы погоды уже опубликовали свои прогнозы на ноябрь. Согласно данным «Яндекс.Погода», с середины ноября ночью станет холоднее до -15 ℃, а днем температура будет колебаться от -4 до -8 ℃.

Сервис Gismeteo представляет более пессимистичный прогноз. Здесь сообщается, что ночью с 12 на 13 ноября температура воздуха упадет до -19 ℃. Прогнозируется также продолжительные снегопады. Днем же температура составит около -11 ℃.

Портал World-weather предупреждает о пасмурной погоде, но с несколько мягкими температурными показателями. Ночью ожидается около -14 ℃, а днем будет около -8 ℃. Синоптики прогнозируют небольшое потепление с 6 по 8 ноября до -1 ℃.

Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
Погоду на зиму в Новосибирске определили по народным приметам — чего ждать?Мороз до -32 ℃ стукнет по Новосибирску в ноябре 2023 — чего еще ждать от погоды
#Новосибирск#Погода#Снег#Похолодание#Эмилия Губарева#Холод
Подпишитесь
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
Сегодня, 05:40
Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть
Сегодня, 04:44
Дом без бассейна: как застройщик «Корпорация Елка» дурит покупателей в Новосибирске
Сегодня, 03:14
Стоимость проезда в метро снова повысят в Новосибирске — введут новые тарифы
Вчера, 06:06
Самый высокий человек России станет кандидатом на довыборах в Новосибирске
Сегодня, 06:41