Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃

Портал World-weather предупреждает о пасмурной погоде, но с несколько мягкими температурными показателями. Ночью ожидается около -14 ℃, а днем будет около -8 ℃. Синоптики прогнозируют небольшое потепление с 6 по 8 ноября до -1 ℃.