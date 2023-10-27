Готовы ли вы к зимним морозам в Новосибирске? Температура упадет до -19 ℃

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Популярные сервисы погоды уже опубликовали свои прогнозы на ноябрь. Согласно данным «Яндекс.Погода», с середины ноября ночью станет холоднее до -15 ℃, а днем температура будет колебаться от -4 до -8 ℃.
Сервис Gismeteo представляет более пессимистичный прогноз. Здесь сообщается, что ночью с 12 на 13 ноября температура воздуха упадет до -19 ℃. Прогнозируется также продолжительные снегопады. Днем же температура составит около -11 ℃.
Портал World-weather предупреждает о пасмурной погоде, но с несколько мягкими температурными показателями. Ночью ожидается около -14 ℃, а днем будет около -8 ℃. Синоптики прогнозируют небольшое потепление с 6 по 8 ноября до -1 ℃.