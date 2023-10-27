Корпорация МСП: Для бизнеса сохранят три льготные программы кредитования

Программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке 3% годовых до 500 миллионов рублей. Для участия в программе компании должны соответствовать ряду критериев: относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, являться субъектами малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 12%, а также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.