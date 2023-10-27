Корпорация МСП: Для бизнеса сохранят три льготные программы кредитования

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как сообщили в Корпорации МСП, которая является оператором программы, они продолжат составлять до 9% для малых и микропредприятий и до 7,5% для средних предприятий.
Также отмечено, что ставка 3% годовых по правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний останется без изменений. Условия программы Минэкономразвития РФ «1764» также остаются прежними.
Программа льготного инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» реализуется совместно с Минэкономразвития РФ, Банком России и Корпорацией МСП. Процентные ставки по ней составляют 7,5% для среднего бизнеса и 9% для малых и микропредприятий. Льготные ставки действительны в течение 5 лет, а общий срок погашения кредита составляет 10 лет. Приоритетные отрасли включают в себя обрабатывающее производство, переработку сельхозпродукции, логистику (для Дальнего Востока и Кавказа), гостиничный бизнес, профессиональную, научную и техническую деятельность.
Программа кредитования высокотехнологичных малых и средних предприятий реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Она предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке 3% годовых до 500 миллионов рублей. Для участия в программе компании должны соответствовать ряду критериев: относиться к одной из 16 приоритетных отраслей, являться субъектами малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 12%, а также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Процентная ставка по программе «1764» рассчитывается как ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13% и не более 15% для малых и 13,5% для средних предприятий при ключевой ставке, равной или выше 13%).
Эти льготные программы кредитования осуществляются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (инициирован президентом Владимиром Путиным, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов).