Награжденные бойцы СВО бесплатно и вне очереди получат землю в Новосибирской области

Напомним, что с инициативой о бесплатной земле выступили губернатор Андрей Травников и облпрокурор Александр Бучман, сообщает сайт областной Прокуратуры. Бучману — 40 лет, он начал свою карьеру районным следователем в Оренбурге в 2005 году, а уже в 2022 году был назначен главным прокурором Новосибирской области. По сообщению НГС, после его прихода начались множественные кадровые перестановки в прокуратуре. С 2020-го по 2021 год его доходы выросли вдвое — с 2,6 до 3,7 млн рублей. Травникову — 52 года, его назначили губернатором в 2017 году после того, как он занимал руководящие посты в Вологодской области, в полпредстве президента в СЗФО и на посту мэра Вологды с 2010-го по 2016 год. В 2021 году он заработал более 5,12 млн рублей, за год он увеличился на на 1,5%.