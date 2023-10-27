Награжденные бойцы СВО бесплатно и вне очереди получат землю в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Депутаты изменили законопроект, по которому отличившимся военнослужащим, нацгвардейцам, добровольцам и семьям погибших будут давать земельные участки в области вне очереди. Вместо земли получатели также могут выбрать единоразовую выплату 300 тысяч рублей в качестве альтернативы.
В перечень льготных категорий, которые могут получить земельные участки в собственность бесплатно, вошли:
Установлена приоритетность предоставления земельных участков для членов семей — вдове, вдовцу, детям, родителям.
Приоритет при выдаче земельных участков отдадут вдовцам, детям и родителям погибших.
Напомним, что с инициативой о бесплатной земле выступили губернатор Андрей Травников и облпрокурор Александр Бучман, сообщает сайт областной Прокуратуры. Бучману — 40 лет, он начал свою карьеру районным следователем в Оренбурге в 2005 году, а уже в 2022 году был назначен главным прокурором Новосибирской области. По сообщению НГС, после его прихода начались множественные кадровые перестановки в прокуратуре. С 2020-го по 2021 год его доходы выросли вдвое — с 2,6 до 3,7 млн рублей. Травникову — 52 года, его назначили губернатором в 2017 году после того, как он занимал руководящие посты в Вологодской области, в полпредстве президента в СЗФО и на посту мэра Вологды с 2010-го по 2016 год. В 2021 году он заработал более 5,12 млн рублей, за год он увеличился на на 1,5%.
Ранее Atas.Info писал, что заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил госпиталь с ранеными участниками СВО в Новосибирске и потребовал отремонтировать его в сжатые сроки. Его сопровождал губернатор, прокурор области и региональные министры.