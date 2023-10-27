Новосибирский зоопарк не отдаст белых медведей Норди и Шайну

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
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Updated Сегодня, 01:51
В Новосибирском зоопарке не будут передавать в другое место взрослых медведей Норди и Шайну. Норди и Шайна, дети Кая и Герды, сейчас не доступны для посетителей, так как они находятся вне экспозиции зоопарка.
Пока нет планов на то, чтобы передать взрослых медведей в другой питомник или зоопарк. Относительно Белки и Стрелки решение также еще не принято.
В данный момент в Новосибирском зоопарке содержится шесть белых медведей. Кай и Герда живут здесь уже с 2008 года. В 2018 году у них появились на свет Норди и Шайна, а в недавно у них появились Белка и Стрелка.