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Медведей не намерены отдавать

Новосибирский зоопарк не отдаст белых медведей Норди и Шайну

27 октября 2023, 01:49
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведей не намерены отдавать
Белых медведей Норди и Шайну, а также медвежат Белку и Стрелку, проживающих в Новосибирском зоопарке, не собираются передавать в другое учреждение.

В Новосибирском зоопарке не будут передавать в другое место взрослых медведей Норди и Шайну. Норди и Шайна, дети Кая и Герды, сейчас не доступны для посетителей, так как они находятся вне экспозиции зоопарка.

Пока нет планов на то, чтобы передать взрослых медведей в другой питомник или зоопарк. Относительно Белки и Стрелки решение также еще не принято.

В данный момент в Новосибирском зоопарке содержится шесть белых медведей. Кай и Герда живут здесь уже с 2008 года. В 2018 году у них появились на свет Норди и Шайна, а в недавно у них появились Белка и Стрелка.

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