Последняя неделя октября: главные новости Новосибирска под конец месяца

В Новосибирске умер 25-летний Артем Гейко. В 2019 году его жестоко избили, после чего он впал в кому. Парень долго реабилитировался, выйдя из него. Только через какие-то время он снова начал с трудом ходить и говорить, вскоре даже стал снова записывать треки.