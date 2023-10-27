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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В последнюю неделю октября в городе пошел снег

Последняя неделя октября: главные новости Новосибирска под конец месяца

27 октября 2023, 10:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В последнюю неделю октября в городе пошел снег
В Новосибирске завершается последняя рабочая неделя октября. Atas.Info подводит итоги прошедших дней.

Площадь Энергетиков исчезнет с карты города. Причиной этому — новый четвертый мост. На этой неделе Atas.Info подробно изучил дорожную развязку и разобрался, будет ли она удобна для новосибирцев.

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Очередной вопрос кризиса системы образования. Стало известно, что преподавателей в Новосибирске заставляют вести непрофильные предметы. Учителей истории и обществознания в вечерней школе №27 вынудили объяснять детям русский язык и литературу.

Русский вместо истории: учителей в Новосибирске заставляют вести непрофильные уроки
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В Новосибирске выпал первый снег. 27 октября уже наступило ощутимое похолодание. На фоне этого в городе начали образовываться огромные пробки. Правда, их также связывают с приездом главного управления МВД по борьбе с коррупцией.

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Руководство МВД по борьбе с коррупцией прилетит из Москвы в Новосибирск
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли правила назначения мэра. Теперь главу города не будут выбирать посредством всеобщего голосования. О том, как это будет происходить в следующем году в материале ниже.

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Первомайский сквер откроют только в 2024 году. Об этом заявила вице-мэр Анна Терешкова. Отметим, что ранее открытие сквера ожидали в конце лета, но мэр Анатолий Локоть пообещал завершить ремонт только к 30 сентября. Позже срок сдвинули на 15 октября, а следом — на конец месяца. Обещание не выполнили. При этом в мэрии ответили, что не собираются бороться с недобросовестными подрядчиками.

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В новосибирских маршрутках растет стоимость проезда. Повышение тарифов и новые правила оплаты в скором времени также ожидаются в метро.

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В Новосибирске умер 25-летний Артем Гейко. В 2019 году его жестоко избили, после чего он впал в кому. Парень долго реабилитировался, выйдя из него. Только через какие-то время он снова начал с трудом ходить и говорить, вскоре даже стал снова записывать треки.

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Новосибирцам запретили отправлять собак на самовыгул. Теперь за нарушение правил горожан ждут крупные штрафы. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Новосибирской области.

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Скандал с крупным застройщиком зарождается в Новосибирске. Жителям ЖК «Новые снегири» обещали комфортный комплекс, фишка которого — собственный бассейн. Однако за два года он так и не появился, а само помещение на частной территории теперь продают под любой бизнес.

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