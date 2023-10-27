Русский вместо истории: учителей в Новосибирске заставляют вести непрофильные уроки

«Если это действительно принуждение, то оно, с одной стороны, не очень эффективно, а с другой — некомфортно с точки зрения учителя. Заставляя преподавателя [вести непрофильный предмет], который не хочет этим заниматься, они могут получить нехватку кадров по двум предметам. Если учитель истории уволится, не будет учителей ни по истории, ни по русскому языку и литературе», — объясняет депутат. По ее мнению, если такая практика происходит на постоянной основе, то она требует разбирательства, но терпима в экстремальных и единичных случаях.