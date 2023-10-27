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Школа находится на улице Народной

Русский вместо истории: учителей в Новосибирске заставляют вести непрофильные уроки

27 октября 2023, 02:32
Фото: Яндекс.Карты
Школа находится на улице Народной

Новосибирских учителей принуждают преподавать непрофильные предметы

Из-за острой нехватки учителей в новосибирских школах некоторых преподавателей обязали вести дисциплины, которым они не обучались. Преподаешь историю — значит, можешь заменить учителя по литературе. Что поделать? Педагога нет, а работать с детьми надо.

Уроки по русскому языку и литературе в старших классах преподаватели истории вечерней (сменной) школы №27 получили в расписание в качестве дополнительной нагрузки. Причем уведомили педагогов об этом перед выходными. Есть два дня, чтобы освоить программу и начать преподавать.

С 23 октября в расписании учителей истории появились новые предмет. Они до сих пор не знают, каким образом будет выстраиваться ведение предмета и как долго продлится такая практика. В Atas.Info обратился один из участников ситуации и оценил проведенные занятия негативно: преподаватель смог дать только советы по написанию текста на ЕГЭ.

«Коллега начал возмущаться, что всё так резко: у нас нет квалификации для ведения предмета. Я сидела в шоке, что так вообще бывает. Задачу на первое время поставили: работать с текстом, дальше пока не ясно, каким образом будет выстраиваться ведение предмета и на сколько по времени затянется», — говорит преподаватель.

По словам учителя, решение, которое вызвало возмущение у преподавателей, директор школы оправдала дефицитом кадров. С начала сентября ученики не посещают занятия по родному языку и литературе из-за отсутствия преподавателя.

Однако эта ситуация решаема, считает новосибирский депутат, член комиссии по образованию, учитель русского и литературы Екатерина Шалимова. По ее словам, обычно школы справляются тем, что привлекают молодых специалистов через открытые уроки и фестивали. Как преподаватель русского языка и литературы по образованию, Шалимова говорит, что не смогла бы преподавать историю без подготовки.

«Если это действительно принуждение, то оно, с одной стороны, не очень эффективно, а с другой — некомфортно с точки зрения учителя. Заставляя преподавателя [вести непрофильный предмет], который не хочет этим заниматься, они могут получить нехватку кадров по двум предметам. Если учитель истории уволится, не будет учителей ни по истории, ни по русскому языку и литературе», — объясняет депутат. По ее мнению, если такая практика происходит на постоянной основе, то она требует разбирательства, но терпима в экстремальных и единичных случаях.

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В школе ситуацию не комментируют. По телефону директора корреспонденту Atas.Info под разными предлогами отказываются давать комментарий.

По рейтингу общеобразовательных школ Калининского района в ходе независимой оценки качества образования (НОКО) МБОУ ВСШ №27 находится на 15 месте из 29 учреждений. НОКО оценивает открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников и общую удовлетворенность предоставляемыми услугами. Директором учреждения является руководитель высшей категории Щинова Наталья Андреевна.

Atas.info отправил официальный запрос в департамент образования Новосибирска. Ранее Atas.Info писал, что в школах и детсадах Новосибирска не хватает учителей начальных классов, учителей иностранного языка, физики, математики, а также воспитателей, поваров и мойщиков посуды. Сами учителя жалуются на зарплаты, которые значительно ниже официально заявленных сумм и составляют около 25 тысяч рублей в месяц, однако для получения такой зарплаты педагогам приходится работать сверхурочно.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Школа#Учителя#Расписание#Артем Васильев#Дефицит кадров
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