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С клиники требуют новый долг

С клиники «1+1» требуют возврата грантовых денег на 2,5 млн рублей

27 октября 2023, 07:59
Фото: precedent.tv
С клиники требуют новый долг

В Новосибирске с клиники «1+1» требуют вернуть грант на 2,5 млн рублей

В Новосибирске продолжается судебная эпопея с клиникой «1+1». Руководство медучреждения задолжало арендатору, поэтому судебные приставы выгнали персонал на улицу. Теперь с клиники требуют возмещения выданного гранта.

Как сообщает precedent.tv, в 2022 году «Клиника 1+1» принимала участие в открытом конкурсе на получение гранта от правительства Новосибирской области на оказание медицинских услуг людям старше 65 лет. В итоге был заключен договор с региональным министерством труда и социального развития. Однако нынешним летом руководство медицинского учреждения фактически отказалось от выполнения обязательств.

Причиной стало выселение сотрудников клиники и з здания на Восходе, 28. Судебные приставы закрыли доступ в помещение, поскольку арендатор отказывался вносить плату за пользование и не реагировал на требования арендодателя. 4 августа договор аренды был расторгнут в Арбитражном суде. Новосибирской области.

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Поскольку клиника фактически перестала функционировать, то в министерстве приняли решение расторгнуть отношения в одностороннем порядке.

«Министерство направило соответствующее уведомление по юридическому адресу этой клиники, который был указан в документах. Спустя длительное время, 1 сентября они уведомление получили, и с этого дня соглашение было фактически расторгнуто. При этом срок исполнения гранта был установлен в 18 месяцев и истекал 31 октября 2023 года», — рассказала заместитель начальника правового управления министерства Ирина Перкова.

Общая сумма гранта превышала 23 миллиона рублей. Однако в министерстве попросили руководство клиники возместить деньги гранта хотя бы за сентябрь–октябрь нынешнего года и выплатить 2,5 миллиона рублей. Поскольку в медучреждении проигнорировали досудебные претензии, был подан иск в Арбитражный суд. Первое заседание назначено на 28 ноября.

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