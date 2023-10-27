С клиники «1+1» требуют возврата грантовых денег на 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщает precedent.tv, в 2022 году «Клиника 1+1» принимала участие в открытом конкурсе на получение гранта от правительства Новосибирской области на оказание медицинских услуг людям старше 65 лет. В итоге был заключен договор с региональным министерством труда и социального развития. Однако нынешним летом руководство медицинского учреждения фактически отказалось от выполнения обязательств.
Причиной стало выселение сотрудников клиники и з здания на Восходе, 28. Судебные приставы закрыли доступ в помещение, поскольку арендатор отказывался вносить плату за пользование и не реагировал на требования арендодателя. 4 августа договор аренды был расторгнут в Арбитражном суде. Новосибирской области.
Поскольку клиника фактически перестала функционировать, то в министерстве приняли решение расторгнуть отношения в одностороннем порядке.
«Министерство направило соответствующее уведомление по юридическому адресу этой клиники, который был указан в документах. Спустя длительное время, 1 сентября они уведомление получили, и с этого дня соглашение было фактически расторгнуто. При этом срок исполнения гранта был установлен в 18 месяцев и истекал 31 октября 2023 года», — рассказала заместитель начальника правового управления министерства Ирина Перкова.
Общая сумма гранта превышала 23 миллиона рублей. Однако в министерстве попросили руководство клиники возместить деньги гранта хотя бы за сентябрь–октябрь нынешнего года и выплатить 2,5 миллиона рублей. Поскольку в медучреждении проигнорировали досудебные претензии, был подан иск в Арбитражный суд. Первое заседание назначено на 28 ноября.