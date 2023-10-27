С клиники «1+1» требуют возврата грантовых денег на 2,5 млн рублей

Как сообщает precedent.tv, в 2022 году «Клиника 1+1» принимала участие в открытом конкурсе на получение гранта от правительства Новосибирской области на оказание медицинских услуг людям старше 65 лет. В итоге был заключен договор с региональным министерством труда и социального развития. Однако нынешним летом руководство медицинского учреждения фактически отказалось от выполнения обязательств.