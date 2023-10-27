Школьники из Новосибирской области уйдут на каникулы с 30 октября

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Новосибирске, как и во всей области, школьники скоро отправятся на осенние каникулы. Начало отдыха намечено на 30 октября, а завершится он 4 ноября. Эти даты были рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.
Хотя школа имеет право самостоятельно устанавливать сроки каникул, обычно они ориентируются на рекомендации.
Каникулы продлятся неделю, а потом даже захватят День народного единства. А для всех остальных 6 ноября будет выходным днем.