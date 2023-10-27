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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Каникулы скоро начнутся

Школьники из Новосибирской области уйдут на каникулы с 30 октября

27 октября 2023, 06:23
Фото: Midjourney
Каникулы скоро начнутся
Школьники в Новосибирске отправятся на осенние каникулы с 30 октября по 4 ноября, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ.

В Новосибирске, как и во всей области, школьники скоро отправятся на осенние каникулы. Начало отдыха намечено на 30 октября, а завершится он 4 ноября. Эти даты были рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Хотя школа имеет право самостоятельно устанавливать сроки каникул, обычно они ориентируются на рекомендации.

Каникулы продлятся неделю, а потом даже захватят День народного единства. А для всех остальных 6 ноября будет выходным днем.

Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#Каникулы#Эмилия Губарева#Выходной
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