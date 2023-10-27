Скончался новосибирский биатлонист Виктор Маматов — ему было 86 лет

С 1960 года Виктор Маматов связывает свою жизнь с профессиональным биатлоном. На чемпионате СССР 1960 года в Свердловске спортсмен занял шестнадцатое место. В 1968 году получил свое первое звание чемпиона на зимней Олимпиаде в Гренобле, закрепив его в 1972 году на соревнованиях в Саппоро.