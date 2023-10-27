Скончался новосибирский биатлонист Виктор Маматов — ему было 86 лет

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Published Сегодня, 08:48
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«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Федоровича Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте СБР.
Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в городе Белово Кемеровской области, однако многие вехи его жизни связаны с Новосибирском. В 1964 году будущий чемпион окончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта, с 1976 по 1981 год являлся директором Новосибирского техникума физической культуры. Кроме того, Виктор Маматов был депутатом Новосибирского горисполкома. В ноябре прошлого года в Новосибирске провели турнир по биатлону имени Маматова.
С 1960 года Виктор Маматов связывает свою жизнь с профессиональным биатлоном. На чемпионате СССР 1960 года в Свердловске спортсмен занял шестнадцатое место. В 1968 году получил свое первое звание чемпиона на зимней Олимпиаде в Гренобле, закрепив его в 1972 году на соревнованиях в Саппоро.
После завершения карьеры Виктор Федорович Маматов всячески пропагандировал зимние виды спорта. Являлся начальником управления зимних видов спорта Госкомспорта СССР (1985—1987), заместителем Председателя Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту (1987—1991) и президент Федерации биатлона СССР (1989—1991). С 2010 года был первым вице-президентом Союза биатлонистов России, отвечая за работу с ветеранами.