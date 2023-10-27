Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023

О том, как выглядели улицы Новосибирска в канун Хэллоуина-2022 можно посмотреть здесь. Хотя уже тогда Atas.info констатировал: «Стоит отметить, что в этом году подобных ярких пятен на городских улицах стало заметно меньше, чем ранее. Может быть, общая ситуация не особо располагает к веселью, а возможно, просто падает в целом интерес к такому празднику».