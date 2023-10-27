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В этом году яркие мотивы празднования кануна Дня всех святых исчезли из уличных инсталляций

Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023

27 октября 2023, 05:40
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В этом году яркие мотивы празднования кануна Дня всех святых исчезли из уличных инсталляций

Топ-20 фото украшенного на Хэллоуин Новосибирска

Традиционно в конце октября часть магазинов и заведений общепита украшают входные группы инсталляциями с использованием тыкв. Но с каждым годом авторы все сильнее ограничивают свои творческие порывы.

В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир традиционно будет праздновать Halloween. Праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, но давно потерявший какое-либо языческое или культовое значение и превратившийся в веселое действо для взрослых и детей.

Новосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздникаНовосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздника
Новосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе грядущего праздникаНовосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе грядущего праздника
Новосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздникаНовосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздника
Новосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздникаНовосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздника
Новосибирские рестораторы пытаются быть в тренде и украсить заведения в духе градущего праздника
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В 2023 году украшения новосибирских улиц, связанные с приближением Хэллоуина, больше похожи на милый праздник осени. Символ ведь отнюдь не тыква сама по себе, а светильник Джека — фонарь из полой тыквы с вырезанной на нем зловещей рожицей. Считалось, что такой фонарь, оставленный около дома в ночь с 31 октября на 1 ноября, будет отгонять злых духов и прочую нечисть.

Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован
Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован
Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован
Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован
Судя по тому, как подошли к оформлению входных групп новосибирские бизнесмены, если нечисть и существует, то ее визит гарантирован
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Ни одного фонаря Джека, черепа, паутины и прочего, что всегда связано с Хэллоуином, корреспонденту Atas.info на улицах Новосибирска обнаружить не удалось. Возможно, это связано с нежеланием предпринимателей участвовать в возможных конфликтах с так называемыми православными активистами и псевдопатриотами, которые объявляют враждебным все, что имеет хоть какое-то отношение к Западу.

К Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеаламиК Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеалами
К Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеаламиК Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеалами
К Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеаламиК Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеалами
К Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеаламиК Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеалами
К Хеллоуину Русская православная церковь относится негативно, считая его языческим праздником, несовместимым с христианскими идеалами
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Требования запретить празднование Хеллоуина традиционно звучат каждую осень из уст активистов самого разного толка. Но в этом году появилось нечно новое — вовсю обсуждают замену «чуждого» праздника на так называемый Тыквенный Спас. Можно встретить рассуждения о том, что это, якобы, традиционный праздник славянских народов.

Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и именем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нетЯблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и именем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нет
Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и менем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нетЯблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и менем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нет
Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и менем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нетЯблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и менем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нет
Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы в церковной традиции связаны с циклами урожая и именем Спасителя. Никакого Тыквенного Спаса в церковном календаре конечно же нет
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но понятие Тыквенного Спаса, родившееся как шутка и интернет-мем, явно пришлось ко времени. Некоторые клубы даже стали заменять вечеринки по поводу Хэллоуина на Тыквенный Спас-party. Разгульная сущность останется той же, зато никто не обвининит в непатриотизме.

Вот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный СпасВот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный Спас
Вот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный СпасВот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный Спас
Вот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный СпасВот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный Спас
Вот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный СпасВот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный Спас
Вот и уличные украшения наводят на мысль, что в городе точно все решили праздновать Тыквенный Спас
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Ну мы все же напомним, почему, собственно, символами праздника Halloween являются различные устрашающие изображения. Само название — сокращение фразы All-Hallows-Even — «Вечер всех святых». Предполагается, что праздник восходит к кельтскому празднику Самайн. Кельты делили год на светлую и тёмную половину, празднование Самайна обозначала начало темной (зима и осень) и конец сбора урожая. И вот на этом рубеже было принято проводить ритуалы для успокоения мертвых, которые, пользусь пограничным состоянием, могли проникнуть в мир живых.

Попытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепоПопытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепо
Попытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепоПопытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепо
Попытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепоПопытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепо
Попытки выдать Хэллоуин за некий пасторальный праздник осени выглядят мило, но отчасти нелепо
Фото: Артем Шершнев / atas.info

О том, как выглядели улицы Новосибирска в канун Хэллоуина-2022 можно посмотреть здесь. Хотя уже тогда Atas.info констатировал: «Стоит отметить, что в этом году подобных ярких пятен на городских улицах стало заметно меньше, чем ранее. Может быть, общая ситуация не особо располагает к веселью, а возможно, просто падает в целом интерес к такому празднику».

Осенью-2022 уличные инсталляции были куда как разнообразнее и креативнееОсенью-2022 уличные инсталляции были куда как разнообразнее и креативнее
Осенью-2022 уличные инсталляции были куда как разнообразнее и креативнее
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Общество#Новосибирск#Артем Шершнев#Фото#Хэллоуин#Тыква#Украшения
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