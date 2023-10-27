Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир традиционно будет праздновать Halloween. Праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, но давно потерявший какое-либо языческое или культовое значение и превратившийся в веселое действо для взрослых и детей.
В 2023 году украшения новосибирских улиц, связанные с приближением Хэллоуина, больше похожи на милый праздник осени. Символ ведь отнюдь не тыква сама по себе, а светильник Джека — фонарь из полой тыквы с вырезанной на нем зловещей рожицей. Считалось, что такой фонарь, оставленный около дома в ночь с 31 октября на 1 ноября, будет отгонять злых духов и прочую нечисть.
Ни одного фонаря Джека, черепа, паутины и прочего, что всегда связано с Хэллоуином, корреспонденту Atas.info на улицах Новосибирска обнаружить не удалось. Возможно, это связано с нежеланием предпринимателей участвовать в возможных конфликтах с так называемыми православными активистами и псевдопатриотами, которые объявляют враждебным все, что имеет хоть какое-то отношение к Западу.
Требования запретить празднование Хеллоуина традиционно звучат каждую осень из уст активистов самого разного толка. Но в этом году появилось нечно новое — вовсю обсуждают замену «чуждого» праздника на так называемый Тыквенный Спас. Можно встретить рассуждения о том, что это, якобы, традиционный праздник славянских народов.
Но понятие Тыквенного Спаса, родившееся как шутка и интернет-мем, явно пришлось ко времени. Некоторые клубы даже стали заменять вечеринки по поводу Хэллоуина на Тыквенный Спас-party. Разгульная сущность останется той же, зато никто не обвининит в непатриотизме.
Ну мы все же напомним, почему, собственно, символами праздника Halloween являются различные устрашающие изображения. Само название — сокращение фразы All-Hallows-Even — «Вечер всех святых». Предполагается, что праздник восходит к кельтскому празднику Самайн. Кельты делили год на светлую и тёмную половину, празднование Самайна обозначала начало темной (зима и осень) и конец сбора урожая. И вот на этом рубеже было принято проводить ритуалы для успокоения мертвых, которые, пользусь пограничным состоянием, могли проникнуть в мир живых.
О том, как выглядели улицы Новосибирска в канун Хэллоуина-2022 можно посмотреть здесь. Хотя уже тогда Atas.info констатировал: «Стоит отметить, что в этом году подобных ярких пятен на городских улицах стало заметно меньше, чем ранее. Может быть, общая ситуация не особо располагает к веселью, а возможно, просто падает в целом интерес к такому празднику».