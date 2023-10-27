Старые паркоматы перестали принимать карты в Новосибирске — как оплатить стоянку?

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Паркоматы перестали принимать платежи с 3 октября. Это произошло внезапно, никто не готовился к возникнувшим проблемам. Устройства для оплаты находились на стоянках, принадлежащих Городскому центру организации дорожного движения.
Сейчас у новосибирцев есть несколько способов оплаты. Один из таких — мобильное приложение «Горпарковки». Также доступен вариант оплаты через личный кабинет на сайте parking-54.ru. Кстати, при таких вариантах доступна постоплата, в течение двух последующих суток.
Оплату также можно произвести через СМС. Для этого нужно отправить любое сообщение на короткий номер 9878. Средства будут списаны со счёта на балансе SIM-карты.
В горадминистрации отмечают, что самый оптимальный способ оплаты парковки — дистанционный. Поэтому в городе расширяют возможности для оплаты.
«Статистика показывает, что за 2022–2023 годы, через паркоматы оплачивали услугу по парковке 13-16% водителей в месяц. Остальные использовали для оплаты онлайн-сервисы. Для того чтобы у автомобилистов было больше альтернативных способов оплаты этой услуги, между Городским центром организации дорожного движения и Сбербанком подписан соответствующий договор», — говорит директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Валерий Жарков.
Поэтому теперь для новосибирцев также открылась возможность оплаты через приложение или сайт «Сбербанк Онлайн».