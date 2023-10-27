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Новосибирцев обслуживали французские паркоматы

Старые паркоматы перестали принимать карты в Новосибирске — как оплатить стоянку?

27 октября 2023, 08:59
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Новосибирцев обслуживали французские паркоматы

Как оплатить парковку, рассказали в мэрии Новосибирска

В начале октября у новосибирцев возникли проблемы с оплатой парковки — из-за санкций французские паркоматы перестали принимать российские карты. В мэрии города объяснили, как это теперь можно сделать.

Паркоматы перестали принимать платежи с 3 октября. Это произошло внезапно, никто не готовился к возникнувшим проблемам. Устройства для оплаты находились на стоянках, принадлежащих Городскому центру организации дорожного движения.

Сейчас у новосибирцев есть несколько способов оплаты. Один из таких — мобильное приложение «Горпарковки». Также доступен вариант оплаты через личный кабинет на сайте parking-54.ru. Кстати, при таких вариантах доступна постоплата, в течение двух последующих суток.

Оплату также можно произвести через СМС. Для этого нужно отправить любое сообщение на короткий номер 9878. Средства будут списаны со счёта на балансе SIM-карты.

В горадминистрации отмечают, что самый оптимальный способ оплаты парковки — дистанционный. Поэтому в городе расширяют возможности для оплаты.

«Статистика показывает, что за 2022–2023 годы, через паркоматы оплачивали услугу по парковке 13-16% водителей в месяц. Остальные использовали для оплаты онлайн-сервисы. Для того чтобы у автомобилистов было больше альтернативных способов оплаты этой услуги, между Городским центром организации дорожного движения и Сбербанком подписан соответствующий договор», — говорит директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Валерий Жарков.

Поэтому теперь для новосибирцев также открылась возможность оплаты через приложение или сайт «Сбербанк Онлайн».

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