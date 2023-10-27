Старые паркоматы перестали принимать карты в Новосибирске — как оплатить стоянку?

Сейчас у новосибирцев есть несколько способов оплаты. Один из таких — мобильное приложение «Горпарковки». Также доступен вариант оплаты через личный кабинет на сайте parking-54.ru. Кстати, при таких вариантах доступна постоплата, в течение двух последующих суток.