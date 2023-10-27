Только им повезет: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет богатство

У Близнецов в начале ноября может возникнуть некоторая путаница из-за множества новостей и событий, но вскоре они разберутся и почувствуют волну удачи. Их общительность станет ключом к успеху — они должны общаться, строить нужные связи и не стесняться просить совета. Им помогут, если они будут отдавать помощь другим.