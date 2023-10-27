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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Только им повезет: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет богатство

Только им повезет: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет богатство

27 октября 2023, 07:31
Фото: Freepik
Последний месяц осени будет удачным для трех представителей зодиакального круга. Звезды не дадут им свернуть с пути к успеху.

У Тельцов в ноябре появится понимание того, что успех зависит от активных действий и инициативы, а не от ожидания подходящего момента или везения.

У представителей этого знака будет возможность обсудить с начальством повышение. Однако для закрепления своей роли лидера они должны проявлять соответствующие качества при общении с коллегами. Также стоит не отказываться от командировок.

У Близнецов в начале ноября может возникнуть некоторая путаница из-за множества новостей и событий, но вскоре они разберутся и почувствуют волну удачи. Их общительность станет ключом к успеху — они должны общаться, строить нужные связи и не стесняться просить совета. Им помогут, если они будут отдавать помощь другим.

Ноябрь станет для Скорпионов «финансовым месяцем».Их доходы будут стабильными, поэтому они могут задуматься об инвестициях. Они должны изучить эту тему и найти подходящий инструмент.

При принятии решений они должны опираться не только на интуицию, но и на знания, которыми им стоит заранее вооружиться.

#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Доходы#Инвестиции#Астрология#Астролог#Гороскоп#Близнецы#Финансы#Алина Гурицкая#Скорпион#Телец#Овен#Успех#Удача
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